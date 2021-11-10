王必勝認了！承認與林小姐「不適當的關係」　親口曝光現況

▲不倫戀情爆發後2週，王必勝（左）打破沉默，與妻子尤香玉（右）共同接受本刊專訪，不僅承認與林小姐的關係，也向妻子道歉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

抗疫英雄、衛福部醫福會執行長王必勝日前被本刊直擊，1個月內9次進出林姓女護理師家，2人還疑似育有一名幼女。不倫戀遭本刊踢爆後，王必勝一直迴避媒體採訪，相隔2週後終於打破沉默，與妻子尤香玉一同接受本刊專訪。王必勝首度坦承與林女是「不適當、不應該的關係」，強調與林小姐關係「結束了」。

10月26日，本刊踢爆中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝不倫戀，直擊他1個月內9度開車前往林姓護理師住處，還載著護理師母女一同出遊，三人親密互動就像一家人。出刊前本刊詢問王必勝，他僅承認與林女是認識很久的同事，但否認二人交往、也絕非婚外情。

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▲王必勝（中）被拍到與林姓護理師（右）過從甚密，還抱著林小姐的女兒一起出遊。（圖中母女均已變裝處理）

事件曝光後引發社會高度關注，王必勝27日在臉書為「個人私領域事務處理不當」公開致歉，之後即迴避所有媒體採訪，並減少在公開場合露面。

▲王必勝第一時間否認婚外情，隔天卻在臉書貼文，為「私領域事務處理不當」道歉。（翻攝王必勝臉書）

緋聞事件曝光12天後，被媒體戲稱「神隱」的王必勝終於打破沉默，與妻子尤香玉醫師一同接受本刊專訪。他一開口，便承認與林小姐是「不適當、不應該的關係」，對於前後說詞矛盾，王必勝解釋，即便自覺有膽識，他當初接到本刊查證電話仍相當緊張，畢竟突然有不認識的人來電詢問私密的事，他第一時間回答得「不是這麼，呃，精準」，當時的回答非他真正想對大眾所說，這讓他決定前來受訪，好好將事情說清楚。

王必勝用「這麼長的時間的關係」來形容與林女的往來。他說，他與林女沒有所謂「包養或互相承諾」，他自承與對方認識多年，曾是同事，後因職場改變、生活境遇不同，有時有聯絡，有時沒聯絡；他強調，此事牽涉他人與自己的隱私，因此他不細述關係內容，但這是「不適當、不應該的關係，相當不好、不理想。」

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