南紡點亮13米史努比聲光耶誕樹　 侯博明慨捐百萬元福祉車給公益弱勢

▲迎接聖誕節， 9日晚上由南紡購物中心董事長人侯博明等人啟動燈光秀點燈，並捐贈一輛137.3萬元醫療專用福祉車，給私立朝興啟能中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接聖誕節，南紡購物中心舉行聖誕公益點燈活動，9日晚上由南紡購物中心董事長、財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，率一級主管啟動燈光秀點燈，歡呼聲中雪花飛舞，13米高的史努比聖誕樹閃耀光芒，侯博明並捐贈一輛137.3萬元醫療專用福祉車，給私立朝興啟能中心，場面溫馨。

9日晚間，南紡購物中心在A2館一樓南紡廣場，舉辦「點亮南紡點亮愛 百老匯的聖誕點燈」公益之夜，LUXY BOYZ舞團精湛舞技結合聲光效果，帶來震撼全場的魔幻舞蹈表演，炒熱現場氣氛。

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台南市長黃偉哲、經濟發展局局長陳凱凌、南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、台南紡織股份有限公司總經理王立範、南紡購物中心總經理莊景堯、南帝化學工業公司董事長楊東源、總經理許建祝、財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會董事長侯昭朱、永固便利停車公司董事長陳雨鑫均出席。

侯博明身兼侯永都基金會創辦人，獲悉財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會附設朝興啟能中心內的醫療專用福祉車老舊，維修費用高，立即安排車輛捐贈事宜，而這輛車同時也是侯永都基金會，歷年來捐出的第27輛車，盼能讓啟能中心接送服務更加完善。

點燈儀式前，侯博明將象徵「醫療專用福祉車」的愛心捐贈板贈與朝興，由侯昭朱代表受贈，侯昭朱則回贈感謝狀，傳達慢飛天使及工作人員的謝意，場面備感溫馨。

王立範表示，今晚捐贈的醫療福祉車，是侯永都基金會歷來年所捐出的第27部車，也是侯博明總裁在事業有成之餘，能不忘全力回饋社會的最好體現，南紡集團將在侯博明總裁的帶領下持續回饋社會。今年3月剛正式開幕的南紡購物中心A2館，提供市民一個安全舒適的購物休閒環境，將不忘持續精進，團隊在侯博明總裁領導下，已開始啟動A3館的規劃工作，相信在不久的將來，南紡集團將再提供全體台南市民一個更新穎優質的購物空間。王立範指出，他相信成功不必在我，但堅信成功一定有我，南紡中心將繼續貫徹這個信念繼續努力，支持市政建設並回饋全體市民。

今年聖誕節，南紡購物中心與《花生漫畫》合作，以「史努比與好朋友的歡樂假期」為主題，打造13米高的史努比聲光聖誕樹，粉絲們除了可在樹上看見角色的造型球燈外，還可尋找樹上的隱藏景點-「史努比紅色狗屋」，樹下則是齊聚史努比、胡士托、查理•布朗、莎莉•布朗、奈勒斯•華•比利等經典角色，一旁還有史努比擁抱胡士托的3米高造型陳設，以及許多散發溫暖光芒的禮物盒，營造浪漫溫馨的聖誕節氣氛。

點燈時間一到，神秘嘉賓史努比在鎂光燈照耀下，踩著紅毯步向舞台，瞬間成為眾人矚目焦點。出席來賓們與點燈大使史努比一同點亮球型點燈台，13米高的史努比聲光聖誕樹及3米高的史努比擁抱愛造型陳列裝置，瞬間璀璨奪目，吸引眾人目光。

踢踏電台舞團Tap Radio伴隨著雪花飄落現身舞台，在融合古典中又帶點輕快俏皮的舞曲中，舞者以輕快踢踏舞步挑動全場觀眾一波又一波的歡樂情緒，高超的舞台魅力讓現場民眾有如置身美國紐約的百老匯，為點燈儀式畫下圓滿句點。