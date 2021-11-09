　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南紡點亮13米史努比聲光耶誕樹　 侯博明慨捐百萬元福祉車給公益弱勢

▲迎接聖誕節， 9日晚上由南紡購物中心董事長人侯博明等人啟動燈光秀點燈，並捐贈一輛137.3萬元醫療專用福祉車，給私立朝興啟能中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲迎接聖誕節， 9日晚上由南紡購物中心董事長人侯博明等人啟動燈光秀點燈，並捐贈一輛137.3萬元醫療專用福祉車，給私立朝興啟能中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接聖誕節，南紡購物中心舉行聖誕公益點燈活動，9日晚上由南紡購物中心董事長、財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，率一級主管啟動燈光秀點燈，歡呼聲中雪花飛舞，13米高的史努比聖誕樹閃耀光芒，侯博明並捐贈一輛137.3萬元醫療專用福祉車，給私立朝興啟能中心，場面溫馨。

9日晚間，南紡購物中心在A2館一樓南紡廣場，舉辦「點亮南紡點亮愛 百老匯的聖誕點燈」公益之夜，LUXY BOYZ舞團精湛舞技結合聲光效果，帶來震撼全場的魔幻舞蹈表演，炒熱現場氣氛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲迎接聖誕節， 9日晚上由南紡購物中心董事長人侯博明等人啟動燈光秀點燈，並捐贈一輛137.3萬元醫療專用福祉車，給私立朝興啟能中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲、經濟發展局局長陳凱凌、南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、台南紡織股份有限公司總經理王立範、南紡購物中心總經理莊景堯、南帝化學工業公司董事長楊東源、總經理許建祝、財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會董事長侯昭朱、永固便利停車公司董事長陳雨鑫均出席。

侯博明身兼侯永都基金會創辦人，獲悉財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會附設朝興啟能中心內的醫療專用福祉車老舊，維修費用高，立即安排車輛捐贈事宜，而這輛車同時也是侯永都基金會，歷年來捐出的第27輛車，盼能讓啟能中心接送服務更加完善。

▲迎接聖誕節， 9日晚上由南紡購物中心董事長人侯博明等人啟動燈光秀點燈，並捐贈一輛137.3萬元醫療專用福祉車，給私立朝興啟能中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

點燈儀式前，侯博明將象徵「醫療專用福祉車」的愛心捐贈板贈與朝興，由侯昭朱代表受贈，侯昭朱則回贈感謝狀，傳達慢飛天使及工作人員的謝意，場面備感溫馨。

王立範表示，今晚捐贈的醫療福祉車，是侯永都基金會歷來年所捐出的第27部車，也是侯博明總裁在事業有成之餘，能不忘全力回饋社會的最好體現，南紡集團將在侯博明總裁的帶領下持續回饋社會。今年3月剛正式開幕的南紡購物中心A2館，提供市民一個安全舒適的購物休閒環境，將不忘持續精進，團隊在侯博明總裁領導下，已開始啟動A3館的規劃工作，相信在不久的將來，南紡集團將再提供全體台南市民一個更新穎優質的購物空間。王立範指出，他相信成功不必在我，但堅信成功一定有我，南紡中心將繼續貫徹這個信念繼續努力，支持市政建設並回饋全體市民。

▲迎接聖誕節， 9日晚上由南紡購物中心董事長人侯博明等人啟動燈光秀點燈，並捐贈一輛137.3萬元醫療專用福祉車，給私立朝興啟能中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年聖誕節，南紡購物中心與《花生漫畫》合作，以「史努比與好朋友的歡樂假期」為主題，打造13米高的史努比聲光聖誕樹，粉絲們除了可在樹上看見角色的造型球燈外，還可尋找樹上的隱藏景點-「史努比紅色狗屋」，樹下則是齊聚史努比、胡士托、查理•布朗、莎莉•布朗、奈勒斯•華•比利等經典角色，一旁還有史努比擁抱胡士托的3米高造型陳設，以及許多散發溫暖光芒的禮物盒，營造浪漫溫馨的聖誕節氣氛。

▲迎接聖誕節， 9日晚上由南紡購物中心董事長人侯博明等人啟動燈光秀點燈，並捐贈一輛137.3萬元醫療專用福祉車，給私立朝興啟能中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

點燈時間一到，神秘嘉賓史努比在鎂光燈照耀下，踩著紅毯步向舞台，瞬間成為眾人矚目焦點。出席來賓們與點燈大使史努比一同點亮球型點燈台，13米高的史努比聲光聖誕樹及3米高的史努比擁抱愛造型陳列裝置，瞬間璀璨奪目，吸引眾人目光。

踢踏電台舞團Tap Radio伴隨著雪花飄落現身舞台，在融合古典中又帶點輕快俏皮的舞曲中，舞者以輕快踢踏舞步挑動全場觀眾一波又一波的歡樂情緒，高超的舞台魅力讓現場民眾有如置身美國紐約的百老匯，為點燈儀式畫下圓滿句點。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
歐派當手機架！她曝「大胸女生困擾」：鈕扣真的會噴飛
成大醫學生「代刀縫傷口」！醫曝內幕：有背景待遇不同
顏清標遭爆欠債！華南銀2點聲明回應了
吃火鍋不發胖秘訣曝！營養師：主食選「這一樣」
顏清標「獨留」回應欠債傳聞：一生重情重義　絕不會落井下石
雞排妹穿肉色比基尼化身「飛機杯通道」　火辣縮圖惹遐想
快訊／台積電宣布到高雄設廠　陳其邁發聲了
顏寬恒投入中二補選　臉書曝心路歷程

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南紡點亮13米史努比聲光耶誕樹　 侯博明慨捐百萬元福祉車給公益弱勢

印尼移工可來台灣了！勞動部：最快本周開放　需打完2劑疫苗

天冷就手腕腫痛、拇指卡卡...這是類風溼關節炎？5招緩解

防清大事件重演！教育部發函各大學　兩岸合作勿涉政治內容

理組畢業一路順遂？網爆二類組「這科系」最慘：都在補習班

台灣AV導演親曝5大「業界暗黑內幕」！女優對手竟9成是這樣來的

婆婆急抱孫「生一個就給300萬」　他霸氣神回1句護妻！網讚好老公

「4星座」2022年迎大轉機！獅子職場達顛峰　「這星座」將賺進大筆財

台大機械「笑中帶淚」系服爆紅！網敲碗後將上架電商　海外可訂購

備戰米其林！「2021大港吃鍋」現主時徵鍋王　最高獎金10萬

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

阿喜「認愛無尊」已見過家長！　欣賞他2優點...曾國城：她偏好牙齦XD

南紡點亮13米史努比聲光耶誕樹　 侯博明慨捐百萬元福祉車給公益弱勢

印尼移工可來台灣了！勞動部：最快本周開放　需打完2劑疫苗

天冷就手腕腫痛、拇指卡卡...這是類風溼關節炎？5招緩解

防清大事件重演！教育部發函各大學　兩岸合作勿涉政治內容

理組畢業一路順遂？網爆二類組「這科系」最慘：都在補習班

台灣AV導演親曝5大「業界暗黑內幕」！女優對手竟9成是這樣來的

婆婆急抱孫「生一個就給300萬」　他霸氣神回1句護妻！網讚好老公

「4星座」2022年迎大轉機！獅子職場達顛峰　「這星座」將賺進大筆財

台大機械「笑中帶淚」系服爆紅！網敲碗後將上架電商　海外可訂購

備戰米其林！「2021大港吃鍋」現主時徵鍋王　最高獎金10萬

林岱安3分砲、統一獅6比2勝桃猿奪5連勝　下半季封王M4

省思罷免制度　黃國昌親吐公道話：若改回雙二一罷韓會成功？

最美博士揭「GG變黑4原因」！手槍打太多？答案是肯定的

貨攬雙雄財報佳音連連　看好第四季需求強勁「淡季不淡前景旺！」

原要花17年！台積電明年就在高雄設廠　廖泰翔：廠商看到市府態度

新秀邱辰猛打賞率龍4比2勝　富邦悍將下半季確定淘汰

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

吳慷仁被勒脖險窒息！半夜拍「送肉粽」隊伍…導演突聲音啞掉

270家中概股恐遭美強制下市！　台灣複委託投資54億

顏清標遭爆欠債！華南銀也成苦主　晚間2大點聲明

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

這4生肖「越冷財運越好」！第2名一路旺到月底

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

日本縮短隔離國家「名單沒台灣」爆論戰

他逛好市多突喊「14」！真相讓老司機跪了

一秒認出台中人！網曝「1用語」好謎

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

陳時中道歉了！聯亞3000名受試者成「疫苗孤兒」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

吃到飽CP值最高是哪家？網推爆：聚餐都選它

醫：一直鼓吹大家打AZ是怎樣，還是快臭酸陽春麵

更多熱門

相關新聞

騰訊首揭3款自研晶片進度　紫霄AI推理晶片試生產開機測試皆完成

騰訊首揭3款自研晶片進度　紫霄AI推理晶片試生產開機測試皆完成

騰訊數字（數位，下同）生態大會今（3）日於武漢登場，騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生在會上宣布，騰訊已在三款自研芯片（晶片，下同）上取得進展，分別是AI推理芯片「紫霄」、視頻（視訊）轉碼芯片「滄海」和智能（智慧）網卡芯片「玄靈」。

南紡購物中心週年慶20％大放送

南紡購物中心週年慶20％大放送

思晴天坊南紡購物中心歡慶10周年

思晴天坊南紡購物中心歡慶10周年

台積電慈善基金會啟動公益綠能模式

台積電慈善基金會啟動公益綠能模式

南紡購物中心母親節檔期22日熱情登場

南紡購物中心母親節檔期22日熱情登場

關鍵字：

南紡點亮米史努耶誕樹侯博明福祉車

讀者迴響

熱門新聞

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

五倍券加碼抽籤出爐！　3幸運兒爽騎Gogoro電動單車

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

這天出生　12月花蓮福容免費住

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

星巴克11／8起「連5天」買一送一

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

5歲女童生子...親生兒以為「她是姊姊」

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面