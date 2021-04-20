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南紡購物中心「綻FUN美力時代」　母親節檔期22日熱情登場

▲南紡購物中心母親節檔期「綻FUN美力時代」將在22日起登場，首次集結A1及A2館400多家知名品牌專櫃，聯手推出重磅超低優惠商品組合，是全台南市最優質的回饋活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南紡購物中心母親節檔期「綻FUN美力時代」將在22日起登場，首次集結A1及A2館400多家知名品牌專櫃，聯手推出重磅超低優惠商品組合，是全台南市最優質的回饋活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南紡購物中心母親節檔期「綻FUN美力時代」將在22日起登場，首次集結A1及A2館400多家知名品牌專櫃，聯手推出重磅超低優惠商品組合，首4日獻上滿6000元送900元的超高現金，是全台南市最優質的回饋活動，另外還有滿額集心送、會員卡加碼、八大銀行加碼等豐富活動，勢必帶給消費者嶄新的購物體驗。

20日下午1時30分，南紡購物中心在A1館2樓貴賓室舉辦母親節檔期活動記者會，活動開場由兩位BEING sport統一健身俱樂部的老師帶來熱舞表演，隨著輕快音樂與曼妙舞步，舞者們陸續揭開本次母親節檔期的優惠活動，隨後由購物中心總經理莊景堯、副總經理楊鈵彥一同祝福全天下的媽媽們母親節快樂。

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▲南紡購物中心母親節檔期「綻FUN美力時代」將在22日起登場，首次集結A1及A2館400多家知名品牌專櫃，聯手推出重磅超低優惠商品組合，是全台南市最優質的回饋活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

總經理莊景堯表示，本次母親節檔期是自A2館正式開幕以來，首次聯合A1、A2館加入大檔期活動，為了回饋大家的支持，將在首四日推出滿6000元送900元的高額回饋，15％回饋率可以說是全台南最優質的回饋活動；楊鈵彥指出，全館除了有多元的餐飲選擇外，還可幫媽媽選購按摩椅、小家電、廚具等小幫手，或是挑選化妝品、飾品讓媽媽更美麗，歡迎大家前來與媽媽享受購物的樂趣。

南紡購物中心A1及A2館首次舉辦母親節檔期活動，將於22日起至5月10日盛大展開，全檔期於A1及A2館指定店櫃消費滿5000元送500元商品抵用券(不含餐飲/大家電/名品傢俱)、大家電及名品傢俱指定店櫃滿10000元送1000元商品抵用券，首四日持會員卡消費滿5000元再送100元商品抵用券，首7日持本館聯名卡消費滿5000元送200元商品提貨單，參加指定業種加碼還可享滿6000元送100元商品抵用券。

▲南紡購物中心母親節檔期「綻FUN美力時代」將在22日起登場，首次集結A1及A2館400多家知名品牌專櫃，聯手推出重磅超低優惠商品組合，是全台南市最優質的回饋活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，全館於即日起至5月10日前舉辦「心心集樂趣 滿額集心送」活動，持會員卡消費滿1000元可獲得一顆心，集滿指定門檻即可兌換商品抵用券、會員點數，扣抵指定心數還可免費兌換或是加價購買居家用品、保養品等眾多好禮。

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