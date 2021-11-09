12星座男「3種行為」　代表他對前任還有愛

▲12星座男3種行為，代表心裡還有前任。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

一段感情結束，不代表已經完全放下，明明想忘記前任，卻還是不斷想起，據《星座好朋友》網站分析，12星座男只要出現「3種行為」，很可能代表他對前任還有愛。

1、下意識拿前任和其他人比

代表星座：牡羊男、巨蟹男、天秤男、魔羯男

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這些星座男老是下意識拿前任和其他人比，就說明這些星座男對前任還有愛，明明決定忘記前任，為了比前任更幸福一定要找個更好的另一半，但是所謂更好的另一半，卻不是以這些星座男為主而是以前任為主，這些星座男的擇偶標準已經變成「拿前任做比較」，用舊愛的標準去尋找新歡，這些星座男的心裡一定還住著前任，下意識的行為不會騙人。

2、下意識叫出前任的名字

代表星座：金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

這些星座男老是下意識叫出前任的名字，就說明這些星座男對前任還有愛，即使這些星座男已經很久沒有和前任聯絡，也很久沒有叫過前任的名字了，但是前任的名字就像是烙印在這些星座男心底，想忘記卻又下意識想起。

3、下意識想起前任

代表星座：雙子男、處女男、射手男、雙魚男

一個熟悉的場景一個熟悉的動作，就可以勾起這些星座男對前任的思念，明明不想再想起前任，但是前任卻在這些星座男的腦中揮之不去，每次以為自己已經忘記的時候，隨便一個熟悉的感覺又會喚起前任的記憶，這些星座男的心裡一定還住著前任。