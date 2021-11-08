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「3星座」2022年運勢不順！財運、愛情下跌...恐遇上人生大危機


▲▼老是覺得累？專家曝易疲勞9個原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲3星座在2022年會遇到攸關人生的大危機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者林懿捷／綜合報導

2021年來到11月份了，再不到2個月將迎來2022年，不少人都相當期待新的一年會有好運勢，不過，星座運勢網站「星座喲」卻點名了3個星座，牡羊座、處女座、天秤座，在2022年會遇到危機；其中，白羊座會面對事業低潮，處女座感情遭遇瓶頸，天秤座則會面臨健康出狀況。這三個星座一定謹慎行事，才能轉危為安。

牧羊座
牡羊座在2022年的事業運並不好，由於不夠謹慎而造成工作上的失誤。這一年牡羊座可能會面臨失業，或是事業低潮。由於他們個性耿直，不懂得阿諛奉承及打通職場人脈，也不擅於人際關係，因此容易在工作中遭遇不順，加上遇到小人在背後捅刀，有可能會面臨失業困境，並很難找到下一份合適的工作，需要好好調整心態。

處女座
2022年處女座面對的最大危機，是感情問題。被認為是典型完美主義者的他們，不論是事業還是愛情都追求完美，渴望達到心目中的標準，但也因為眼中容不下瑕疵，而造成反效果，想得越是美好，現實就有多殘酷，因為對戀人過多的要求，造成對方壓力達到極限，而失去原本美好的愛情。2022年處女座需要多多與另一半溝通，珍惜身邊的人，才能好好把握愛情。

天秤座
心思細膩的天秤座，在2022年面臨的最大危機是健康問題，可能會因為生病，而失去追求理想目標與美好生活的機會。這一年天秤座可能會有接二連三的病痛，生理影響到心理，使得他們容易陷入悲觀，甚至出現心理疾病。因此2022年，天秤座需要學習緩解壓力，打開心扉多與人交流，並且注意身體狀態，養成運動習慣，將健康顧好才能遠離危機。

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