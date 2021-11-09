林書豪也可以念！政大全創碩學程　砸1.6億元培育新媒體全人才

▲政大全創碩學程，明年2月首招30人。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

為培育新媒體全方位傳播人才，政治大學今（9日）宣布，全台第一個跨學院、跨領域「全球傳播與創新科技碩士學位學程（全創碩學程）」正式招生，國際生與本地生共30名碩士生，並針對優秀學子提供半額及全額獎學金，明年2月首度開課，採用中英文雙語授課，學生都要進行國內實習或海外交換、實習與服務，其中海外至少要兩個月，校方也提供國內外實習各6與12萬元補助。

政大校長郭明政指出，政大僅經過6個月準備，日前獲得教育部審核通過設立全創碩學程，主要考量到國際對數位科技傳播人才需求，所以集結政大最具優勢的傳播學院、文學院、法學院、創新國際學院，以及新設的資訊學院五院師資與資源，規劃嶄新課程，納入國際師資，引領學用合一，擴大培育各領域需要的數位創新人才。

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▼郭明政（見圖）說明政大全創碩學程。（圖／政大提供）

根據政大規劃，全創碩學程採取網路報名，在11月24日至12月2日止受理網路登錄報名資料，明年2月正式正式開課，預計招收30名學生，其中國際生與台生各一半，「英文能力將是必要條件」；而為了吸引好學生報考，全創碩學程將提供10名學生全額獎學金（學雜費全免＋每月2.5萬元生活費），另提供10名學生半額獎學金（學雜費全免）；報名詳情可上政大官網。

▲政大全創碩學程，明年2月首招30人。（圖／政大提供）

全創碩學程由政大傳播學院特聘教授徐美苓擔任主任，她說，在社群媒體快速成長的今天，許多傳統傳播管道無法解決問題，必須結合傳播、創新科技與國際實務等領域，才能真正回應，而全創碩學程是很務實的碩士班課程，兼顧學術與實務面，實習跟田野活動佔據重要部分，且採中英文雙語授課，。

徐美苓指出，全創碩學程將與國際知名社群媒體平台與科技公司合作，更設計獨特的學界和業界「雙導師」，輔導學生從做中學，學生均需進行國內實習或海外交換、實習與服務，透過6個月實習課程，深入參與及觀察學習，其中包括海外實習需至少2個月，學生在國內與國外實習，分別可可獲得6萬、12萬補助。

▼政大全創碩學程由特聘教授徐美苓擔任主任。（圖／政大提供）

「全創碩學程」經費主要來自文化部，郭明政指出，4年總經費達1.6億元，這個學程將是為台灣發聲，讓世界看見台灣，尤其美好台灣的重要橋樑，「希望這個學程是台灣教育型態的大改變」，他還開玩笑說，籃球好手林書豪也可以來念。