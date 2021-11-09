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內蒙古雪災50年之最「已致1死」逾5000人受災　陸多省斷崖式降溫

▲▼大陸多省經歷斷崖式降溫。（圖／中新社）

▲大陸多省經歷斷崖式降溫。（圖／中新社，下同）

 記者鄭思楠／綜合報導

受東北冷渦緩慢東移影響，大陸中央氣象台預計今天（9日）內蒙古東北部、遼寧中北部、吉林南部、黑龍江西部等地部分地區有大雪，局地暴雪，並繼續發布暴雪藍色預警。據內蒙古自治區通遼市應急管理局發布的雪災快報顯示，截至8日下午4時半，雪災已導致受災人口5609人，1人因災死亡。

綜合陸媒報導，據交通運輸部統計，截至昨日（8日）傍晚6時，因降雪及路面結冰，河北、遼寧、吉林、黑龍江、陝西共計63個路段公路封閉，恢復通行時間待定。

由於降雪嚴重，多地發布停課通知。內蒙與遼寧西部接壤處部分地區降雪量已打破1951年來有氣象記錄後的歷史極值，當地大部分中小學和幼兒園自周日（7日）起停課，黑龍江綏化市北林區中小學及幼兒園轉為線上授課，吉林長春市、山東濟南市、遼寧瀋陽市的中小學及幼稚園停課。

▲▼大陸多省經歷斷崖式降溫。（圖／中新社）

內蒙古通遼、吉林西部、遼寧中西部部分地區的最大積雪深度在30公分以上。據內蒙古自治區通遼市應急管理局昨日發布的雪災快報，截至昨日下午4時半，雪災已導致8個旗縣區，50個蘇木鎮街道受災，受災人口5609人，1人因災死亡，雪災造成直接經濟損失3446.53萬元（人民幣，下同）。

中央氣象台預計，未來3天東北地區仍有較強降雪；另外華北、東北地區仍風力強勁，陣風可達7至9級。11月10日至11日，東北地區的降水會逐漸減弱，黑龍江東北部、吉林等地部分地區有中到大雪。

今晨，浙江、福建、海南等地部分地區降溫4至6攝氏度，內蒙古、華北及河南、山東中部等地升溫4至6攝氏度，局地8至13攝氏度，北方大部呈回暖趨勢。但受頻繁的冷空氣影響，未來10天中東部大部平均氣溫持續偏低，其中華北北部、東北地區西南部、內蒙古東南部及新疆的部分地區較常年同期偏低4至6攝氏度。

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