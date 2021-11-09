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社會 社會焦點 保障人權

人夫外遇反遭劈腿！怒衝小三家慘挨告　正宮見警上門才知姦情崩潰

▲桃園市某國小向姓主任與同校女老師傳出婚外情，元配接獲匿名信暗指「為人師表卻搞婚外情」憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中人夫在外偷吃，還被小三提告傷害，正宮一直到警方上門才知姦情，當場崩潰。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

台中人夫與女同事發生婚外情，多次相約出遊並發生性行為，時間長達2年之久，但沒想到，小三卻另結新歡而將他甩掉，2人不歡而散，小三還因此對他提告傷害等。直到某日，有警方上門調查，正宮才知道2人姦情，當場崩潰，氣得對小三提告求償。法官審理後，則判小三須賠償正宮30萬元。

正宮主張，她與丈夫結婚多年，女兒目前已6歲，而小三原是丈夫同事，且丈夫也曾多次帶著她與小孩一起參加同事餐敘，小三更曾陪同夫妻倆一起去看五月天演唱會，但沒想到小三卻被著她偷偷與丈夫交往。

正宮指控，2人交往後多次相約出遊泡湯並發生性關係，小三更直接將租屋處備份鑰匙給她丈夫，此後更經常相約下班回家嘿咻，頻率至少是每周1次，甚至達每周2至3次，而小三還經常主動傳送私密照片及煽情對話給丈夫等。

正宮控訴，後來是因為小三另結新歡，與丈夫不歡而散，小三還因此提告丈夫妨害秘密、傷害、妨害性自主等罪，直到警方上門，她才知道2人姦情，情緒當場崩潰，認為小三侵害了她的配偶權，因此憤而提告求償。

對此，小三坦承婚外情，並發生性關係，但她反咬，人夫在分手後強行進入她的住處，並動手傷害她，她才提出告訴，而該案法院仍在審理當中。至於她侵害正宮配偶權部分，法官審理後認定她的犯行，最終判她應賠償正宮30萬元。全案可上訴。

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