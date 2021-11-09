朱立倫下「公投辯論」戰帖　他：蔡英文敢接受檢驗嗎？

▲蔡英文、朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照）



記者徐政璿／台北報導

今年12月18日將有4大公投案舉行，國民黨主席朱立倫向總統蔡英文下戰帖辯論，但蔡英文至今未回應。國民黨副發言人楊植斗表示，蔡英文敢不敢接受最大在野黨的檢驗出來辯論，還是只敢待在舒適圈，接受綠營支持者的吹捧？

楊植斗表示，蔡英文在全台瘋狂舉辦豪華說明會，就算是讀稿機，讀那麼多次也該背起來了吧？號稱是最會溝通的總統，卻用盡一切資源反民主、反公投，整天抹紅在野黨和公民團體，蔡英文敢不敢接受最大在野黨的檢驗？

楊植斗指出，執政黨的黨主席願意親自出馬，回應在野黨的質疑，是非常值得肯定，且深具民主素養的行為。

他舉例，民進黨在野時，擔任主席的蔡英文向當時的總統馬英九提出ECFA的辯論，馬英九答應了；後來蘇貞昌當民進黨主席，也向馬英九提出服務貿易協議的辯論，馬英九也接受了。

楊植斗說，若在1218公投日之前，蔡英文有這個膽子接下朱立倫的挑戰，他發誓這輩子不罵蔡英文是「讀稿機」，但若蔡英文不敢，鐵了心要當縮頭烏龜，那這個總統不但是讀稿機，簡直就是「人型立牌」，「蔡英文，敢不敢辯論？」

其他人也看了這些新聞...

► 1218四大公投 藍綠黃白立場一次看

► 禁萊豬美國生氣影響加入CPTPP？柯文哲酸蘇貞昌誤導：核食才是真問題

► 「蘇貞昌操作美豬=萊豬」 國民黨：犧牲國民健康、阻礙台美關係

