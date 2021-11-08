已分手3年！他見前女友交新男友　怒拿親密連結片逼啪…下場慘爆





▲陳姓男子跟女友分手三年，竟還拿性愛影片逼迫發生性行為，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台南報導

陳姓保全透過交友軟體結識女子小君(化名)，2人進而發生性行為，但小君卻另外結交男友，陳男得知後氣炸，竟拿2人的性愛影片威脅要來一發分手炮，否則就公開影片，讓小君嚇得只好配合。豈料，事隔三年，陳男竟又以同樣手法逼啪，小君當場崩潰報警。法院審理後，依強制交罪嫌判陳男3年6個月徒刑。

判決書指出，有多項前科的陳男2017年透過網路交友軟體認識小君，2人進而發生性行為，後來小君另交男友，陳男因此打翻醋醰，竟於同年6月18日後至8月間多次恐嚇小均稱，自己手上握有2人的性愛影片，逼小君與他再發生最後一次性行為，否則就會散布影片。

小君當時擔心陳男將真的影片公開，只好配合赴約，並與陳男發生性行為，但沒想到，事隔3年，陳男竟又再以同樣手法威脅她，她不甘再次被威脅，決定報警求助。

法院審理後認為，陳男有多項前科素行非佳，又為了一己私慾，恐嚇小君與他發生性行為，造成小君內心恐懼，且身心受大集大創傷，雖事後已與小君達成和解，但因是累犯，因此最終將他判刑3年6個月。全案可上訴。