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小三妹成績51分崩潰…奶奶「一句話安慰」全網暖哭：必須推廣

▲▼女孩考試不及格自責！奶奶「一句話」安慰。（圖／翻攝自星視頻）

▲女孩考試不及格，奶奶暖心安慰。（圖／翻攝自星視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

如果孩子努力準備考試，但考不及格或不如預期，要怎麼安慰他？廣東梅州一名國小女生因考試成績沒及格，情緒崩潰一直哭泣。這時，奶奶得知後，說了一句「只差49分就滿分了」，暖心安慰孫女。兩人之間的互動也在網路爆紅，網友表示，「真是個好溫柔的奶奶。」

大陸網路近日流傳一段影片，原來，女孩考試只得了51分，在自責落淚，奶奶得知後暖心安慰，「沒事，才差49分就100啊，妳都還有一半加一分呢」、「沒事沒事，努力就對了」。聽了奶奶的話，女孩慢慢停止了哭泣。

奶奶與小孫女的溫暖互動，被一旁的媽媽錄下，媽媽表示，「很感動，女兒能有這樣的奶奶很難得。」她說，奶奶非常疼愛7個孫子女，天天變花樣做各式美食給孫子們吃，出了問題也多是以鼓勵的態度教育。

網友紛紛表示，「怎麼聽起來蠻有道理的」、「奶奶這個教育法，必須推廣一下」、「她奶奶這麼一說，居然無言以對了，真是有愛的奶奶」、「奶奶說的實話，上升的空間還有很大」、「鼓勵對孩子來說特別重要」、「孩子考的不好知道難過說明有上進心，奶奶的鼓勵做法很好，期待下次的高分哦」、「本來看得很想笑，後面就有點淚目，有奶奶真好」。

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