顧病母跨縣市奔波15年　81歲陳三郎獲全國孝行楷模獎

▲全國孝行楷模表揚，南投集集鎮81歲陳三郎獲獎（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

內政部日前公開表揚全國孝行楷模，南投縣推舉的獲獎人為集集鎮陳三郎；縣府指出，81歲的陳三郎為本屆年紀最長的受獎人，為了侍奉年逾百歲的老母，每周在高雄住家和集集老家間往返，晨昏定省，15年如一日，母子情深和孝順善行令人感動。

「110年全國孝行獎表揚典禮」在新竹縣舉辦，由內政部政務次長陳宗彥主持，會中表揚全國30名孝行楷模，年齡最長81歲、最小15歲；縣府民政處長吳燕玲說，南投依名額分配可推薦1名參加複選，經積極辦理訪查遴選，由陳三郎為代表，再提報內政部審查後獲獎。

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縣府指出，陳三郎早年家境艱難，因體諒母親辛苦、養子不易，長大後遠赴台北工作、總省吃儉用將錢留給母親用；不過在台北生活並不穩定，不識字的母親有一次竟隻身從南投坐車北上探子，當開門剎那，三郎驚訝地眼淚奪眶而出，向前緊抱母親，聽她說：「小時候沒能好好照顧你，在外工作，怕你學壞，特地來看看你，煮飯給你吃，怕你瘦了。」陳三郎因此在心裡發誓，要永遠孝順母親。

後來陳三郎遷往高雄長住，多年前因為母親患慢性病、行動不便而搬回老家侍奉，僅每周三回高雄處理家務、隔日立即返回母親身邊，15年來從不間斷；他不只負責母親的3餐起居，為了不讓母親整日臥床，除了幫忙按摩，每天都會抱著百歲的母親坐上輪椅、推過鐵道，在里內散步或參加社區活動與左鄰右舍互動。甚至因老人家淺眠而睡在母親身旁，看到她醒來就會陪著聊天，直到再度安心入睡。

如今陳三郎已年逾80歲，侍奉至親依舊沒有怠慢，他常對母親說「您的恩情太大，我是來報恩的。」而母親的長壽就是自己今生最大的福報；內政部肯定表示，陳三郎用日常陪伴、無所不在的行動來證明孝順與愛，實為國人及家庭之表率，也成為社會及村里推廣孝道的最佳教材及榜樣，值得學習推薦及表揚，獲獎實至名歸。



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