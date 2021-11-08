柯P嗆「打2劑也關14天不合理」　陳時中霸氣「反問」這句

▲11/8指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

指揮中心縮短春節返台居檢措施，不過台北市長柯文哲認為10+4政策「搞死人」，更直言打完兩劑疫苗者沒道理要隔離14天。今指揮中心直球對決，反問若入境染疫比例高於國內染疫比例，「那你會怎麼做」。

柯文哲指出，美國10月8日起打過WHO（世界衛生組織）認證疫苗就可入境免隔離，台灣現在是不分青紅皂白進來，要是完全沒打疫苗要在旅館隔離14天，還要做3次PCR，這個當然合理，但「如果打過兩劑疫苗，跟沒打過疫苗一樣也要關14天、做3次PCR，你認為合理嗎？」

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柯文哲認為，打過2劑WHO認證疫苗入境前做1次PCR，並可以加測抗體，倘若有抗體、PCR陰性且打過2劑疫苗，「就科學家角度，我不曉得這些人為什麼要關14天？」很多外國駐台使館也一直向他抗議關14天會受不了，「我是不曉得有沒有去外交部抗議，但我遇到的會跟我抱怨。」

不過對於鬆綁邊境防疫，指揮官陳時中持有不同看法，直接反問，如果入境的人染疫比例高於國內染疫比例，「那你會怎麼做」，就會把邊境管得緊一點，若入境染疫比例比國內染疫比例低，「當然我們就都放了」。

陳時中舉例，若是國內有一成人染疫，國外則是1%有染疫，「你管這也沒什麼意思」，但若國內染疫比例低，國外染疫比例高，「當然邊境管制要讓他少進來」。

對於是否放鬆邊境檢疫，陳時中說明，要根據國內外疫情，跟所發現的突破性感染，以及檢疫的時候所發現的感染時間，再做適當調配。