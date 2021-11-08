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獨／男遭拍搜60克毒品要求提審　法官認違法搜索釋回！關鍵原因曝

▲警方從匝道下封路攔檢改裝車。（圖／大園警分局提供）

▲警方酒駕攔檢勤務，上圖為資料照，與本案無關。（圖／資料畫面）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

6日凌晨4點40分台北市警局保安大隊在信義區市民大道5段進行酒測勤務，當時警方攔停一輛計程車並盤查車上後座情侶，在男子身上搜出刀械及多達約60公克的K他命毒品，依觸犯社維法、毒品危害防制條例將兩人逮捕移送，但情侶檔到在警局偵查隊請求提審，結果台北地院法官經檢視保大警員盤查密錄器後，認為警員根據經驗法則，並無其他證據對該男發動搜索，認定是「違法搜索」，導致搜出的毒品並不具證據力，該情侶提審通過後遭釋回。

台北市保安大隊8日凌晨針對此案召開輿情專案會議進行討論，並請參與該場盤查的保大第五中隊所屬警員與會進行案例教育討論；這起盤查出60公克K毒，卻遭法官認定為警方非法搜索，當庭釋放當事人的案例已然引發警界重視。

▲從深夜到清晨進行攔檢盤查取締。（圖／大園警分局提供）

▲警方酒駕攔檢勤務，資料圖中並非台北市保安大隊警網。（圖／資料畫面）

對做出決定法官來說，認定保安大隊警網攔查該車係為酒駕勤務，受檢對象應為司機，認定保大警員僅因「經驗法則」並無任何犯罪佐證下，逕行拍搜車上該對情侶，雖然主動拍搜下，在男方背包內發現K他命毒品及刀械，但就是這個「主動拍搜」遭法官認定是踰越比例原則的違法搜索。

對此北市警基層私下透露，警方在酒駕攔檢或者一般路檢勤務時，多將受檢者身分輸入警用電腦，如果資料庫顯示對方曾有毒品類前科、也就是俗稱的「煙毒人口」，多半會嚴格盤查，加上毒品吸食者再犯率高，警方盤查時的舉措侵略性會遠較遇到一般民眾來的高。

這類俗稱「攻勢勤務」的盤查伎倆在警界基層也非有共識，有警員認為這是打擊犯罪、爭取績效的必要之惡，也有警員認為這類攻勢勤務根本就是便宜行事、遊走法律邊緣的執勤偏門，遲早會吃上官司。

台北市保安警察大隊8日上午接受《東森新媒體ETtoday》記者詢問證實確有此事，警方說：當事人落網後在信義警分局向台北地方法院提出提審要求，經法官檢閱警方值勤密錄器後，認定警方搜索過程有瑕疵，裁定非法搜索查扣的毒品無證據力，對此警方表示尊重。

台北地院法官則認為，保大警員事後稱目視民眾口袋有刀，所以發動進步搜查，但根據警方秘錄影像，保大是在拍打時才發現有刀，發現過程不符合警察職權行使法

但保安大隊指出，因涉案人身上持有刀械仍涉及觸犯社維法；雖提審法官認定搜扣毒品過程瑕疵無法究辦當事人毒品罪責，但警方仍會依查扣、送驗相關程序將該批K他命沒入銷毀，並會加強警員執法訓練，避免類似爭議狀況再度發生。
 

 

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