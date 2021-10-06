「我是保大警察」闖上車劫走390萬貨款　2匪遭起訴

記者陳豐德／新北報導

今年8月一名洪姓男子從台中北上收取公司貨款，卻在新北三重遇到2名自稱是台北市保安大隊的員警，聲稱洪男涉嫌詐欺案，要求把他身上的手機、金錢交出來查扣，洪男於是遭奪走390萬元，專案警方獲報後鎖定嫌犯身分，依照強盜罪嫌將2人起訴。

▲假冒警察劫走390萬元嫌犯遭起訴。（圖／記者陳豐德翻攝）



被害人8月9日到桃園、台北市南港、松山等地收取公司貨款，下午3時許開車到三重區福德南路，要下車購買物品時，突然假冒員警的糠男（23歲）及陳男（19歲）闖進車上，先出手壓制被害人洪男後，又稱自己是警察，要求洪男交出身上現金。

洪男迫於無奈，只好告訴對方裝有390萬元背包放在副駕駛座的腳踏墊，並且也把自己手機交給犯嫌，犯嫌得手後隨即逃逸。三重警方獲報後組成專案小組，發現嫌犯是駕駛租賃車犯案，向租賃公司查證後，得知是由糠男與陳男承租，經報由檢察官指揮偵辦後，通知2人到案說明。

陳男對於案情坦承不諱，至於糠男則辯稱當時只是陪陳男去拿包裹而已，被帶往地檢署複訊後，並當庭遭逮捕聲押後收押禁見。經多日調查，檢方認為2名犯嫌涉及犯冒充公務員而行使其職權、普通強盜罪嫌，將他們起訴，至於2人為何會知道車上有龐大貨款，檢警仍須進一步調查釐清。

▼嫌犯駕駛白色車輛從桃園開始一路尾隨。（圖／記者陳豐德翻攝）



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