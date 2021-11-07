菲律賓佳麗又奪后冠！連2周獲「最美頭銜」網讚：不愧是選美強國

▲菲律賓佳麗蒙塔尼（Maureen Montagne）奪得全球小姐后冠。（圖／翻攝自IG／themissglobe）

記者閔文昱／綜合報導

2021年全球小姐（Miss Globe）決選6日登場，后冠由28歲的菲律賓佳麗蒙塔尼（Maureen Montagne）奪得，成為繼歐貝涅達（CindyObeñita）上周贏得洲際小姐寶座後，菲律賓近期第二位贏得國際選美大賽冠軍的佳麗。對此，許多網友也紛紛狂讚，「菲律賓不愧是選美強國！」

綜合外媒報導，2021全球小姐在當地時間5日於阿爾巴尼亞的首都地拉那（Tirana）舉行，最後由菲律賓的蒙塔尼從40多名參賽者中脫穎而出，奪得后冠。報導指出，28歲的蒙塔尼是菲律賓和法國混血，平時是一位模特兒、活動主持人，比賽時穿著印有菲律賓國花的禮服，展現自信、大方的態度，獲得評審青睞。

▲蒙塔尼（Maureen Montagne）。（圖／翻攝自IG／maureenmontagne）

蒙塔尼首訪時表示，她認為真正的美來自內在，「我們展現微笑並回饋社會、回報他人，而這樣的內在美其實每個人都有。」她希望，能藉由成為全球小姐，更激發、鼓舞大眾展現這樣的美，並與整個世界共享。許多網友紛紛狂讚，「菲律賓不愧是選美強國」、「菲律賓在選美比賽拿冠軍好像已經不稀奇了」。

事實上，菲律賓一直是國際選美大賽的常勝軍，過去有4名佳麗奪得環球小姐冠軍，近期則是由歐貝涅達在10月30日於埃及舉辦的洲際小姐比賽拿下后冠，另外，27歲的跨性別者恩里克斯（Kataluna Enriquez）則是在拉斯維加斯贏得美國內華達小姐的冠軍，成為選美史上第一位贏得比賽的跨性別女性。

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