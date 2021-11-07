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快訊／高雄摩鐵雙屍案「2組神秘訪客」曝！他車上有150包毒咖啡

▲▼ 鼓山摩鐵命案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲鼓山一家摩鐵6日驚傳雙屍命案。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞、吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區一間汽車旅館6日驚傳雙屍命案，20歲洪姓男子和18歲黃姓女友被發現全裸陳屍浴缸，警方在現場發現可疑白色粉末，初步判斷兩人疑吸毒過量身亡。警方調閱監視器發現，曾有訪客來找情侶，警方昨天深夜找到柯姓男子（21歲）和蔡姓女友（18歲）就是開車到摩鐵找洪男的「訪客」，並在他的車上搜出150包咖啡包毒品，柯男否認送毒品給洪男，警方正擴大清查中。

這對情侶是在6日凌晨1時投宿，理應該在中午退房，可是到了下午1時都無動靜。而房務人員打電話也未獲回應，因此拿備用鑰匙開門，赫然驚見他們陳屍浴缸。

警方在房間桌上發現一個夾鏈袋，有可疑白色粉末和疑似用來吸毒的「K盤」，初步判斷兩人疑吸毒過量身亡。

警方察看摩鐵的監視畫面，發現6日凌晨2點有一組訪客到訪，追查後6日深夜在路上攔查到柯男和蔡姓女友，並在柯的車上搜出150包咖啡包，柯男拒絕夜間偵訊，警方在7日上午進行偵訊，柯男否認洪男、黃女吸食的毒品是他所提供，警方對其證詞保留，正進一步清查中。

此外，警方還查出6日清晨5點多，還有另一部車到摩鐵找洪男，但警方找到開車的男子，男子表示自己是去還錢給洪男，警方也沒有在其車上找到可疑物證，暫時將其排除涉案。
 

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