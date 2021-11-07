百香果好吃搖一搖就知道！專家曝4品種差異：甜度高、口感似哈密瓜

▲農委會表示，百香果富含蛋白質、類黃酮素、礦物質等營養成分。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

有「果汁之王」之稱的百香果，除了常見的紫黑色外皮，其實還有「黃色」，農委會表示，百香果滋味酸甜、香氣十足，又有豐富的營養，還有兩品種口感超像哈密瓜跟芭樂，挑選要以有「重量感」最好。

農委會指出，百香果直接食用或做成果汁、加工產品都好吃，用途非常廣。不同品種的百香果果汁在外觀上皆為橙黃色，其中果汁中主要色素種類為類胡蘿蔔素，富含蛋白質、類黃酮素、礦物質及維生素A、B、C 等營養成分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會進一步說明，以品種來看，台農1號果實成熟時呈紫黑色，酸度2.5%，果實大産量高，斑點不明顯，平均可溶性固形物18.7 °Brix，果汁具有獨特果香、風味濃郁、酸甜，適合鮮食與果汁加工。

▲農委會指出，滿天星果汁率約佔總果重之35%。（圖／Pixabay）



滿天星果實成熟時呈鮮粉紫色或淡粉紅色，又稱蜜糖百香果，因表皮有白色或乳自色細密斑點，故稱為滿天星。農委會表示，相較於台農1號，滿天星的甜度高、酸度較低，果汁率約佔總果重之35%，酸度2.4%，平均可溶性固形物

17.1°Brix。

黃（金）百香果果實成熟時呈金黃色，酸度1.6%，平均可溶性固形物17.1°Brix，外觀細膩勻稱，外表有一層臘質光澤，因不同品系風味均特殊，有些酸味明顯，有些則有濃郁的芭樂果香味。最後香蜜百香果果實成熟時呈金黃色，酸度1.2%，果型大，外型似木瓜，平均可溶性固形物19.1°Brix，平均果重為300-350公克，種籽和果肉皆可食用，果汁微酸，口感似哈密瓜。

至於如何挑選？農委會強調，選購百香果時，以果皮著色完整呈深紅或紫紅色，果粒飽滿豐圓，果皮平整無皺縮、無腐爛發霉且清潔乾淨，果實輕搖時果肉無晃動、無水聲，有重量感者為佳。