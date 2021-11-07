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台北30支移動測速「9個月開2億罰單」　5大熱點曝光

▲▼30支移動測速器9個月開罰近2億 警：依法執行。（圖／東森新聞）

▲台北市30支移動測速器，9個月開單近2億元。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市議員游淑慧指出，台北市30支移動測速器中，光是今年1月至9月間，開出的罰金快達到2億元，等於30秒就開出一張罰單。對此，台北警察局回應，移動測速器都設置在肇事率高的地方，主要是希望引起民眾警惕，避免意外發生，而且100至300公尺前，都會設置測速告示牌，提醒民眾注意。

台北市議員游淑慧4日質詢時指出，北市交警屢被投訴有偷偷取締的狀況，她統計後發現近5年來的移動式超速取締熱點，每個點平均每月都可開出千張罰單，光是今年1月至9月間，開出的罰金快達到2億元，等於30秒就開出一張罰單，一小時開出15萬元的罰單，質疑何以不設固定式測速樁。

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游淑慧也公開台北市的五大熱點，其中第一名是華江橋機車道往板橋方向，（今年1月至9月）有16160件，第二名則是環河北路一段南向北，有9959件；第三名位在羅斯福路六段，南往北方向，有9701件；第四名及第五名分別在市民大道、信義快速道路上，同樣也是上千件。

▲▼30支移動測速器9個月開罰近2億 警：依法執行。（圖／東森新聞）

▲移動測速器開單5大熱點。（圖／東森新聞）

民眾向《東森新聞》表示，「我之前也是在那邊被抓到，有的都躲在車子偷拍」，另一位民眾則說「定點測速照相我們行車的人本來就會知道，不定時的會變成說，我們用路人必須時刻提心吊膽，看說到底是有沒有測速照相」、「據我所知華江橋這邊被開過罰單的比較多，比較像在搶錢」。

對此，台北市警察局表示，他們絕對沒有要求員警拚開單等績效，也強調移動測速器都是設置在肇事率高的地點，出發點都是為了降低事故機率，而且設置前，會先在100至300公尺前設置測速告示牌，並非外界說的，針對民眾開紅單，未來也將研議，將熱點改為固定桿，標示更清楚。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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