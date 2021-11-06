進博會參展企業傳捷報　41家門店加盟東森自然美

記者趙禕/上海報導

第四屆中國國際進口博覽會進入第二天，各家參展商陸續傳出交易捷報。來自台灣的東森自然美集團一口氣簽下41家加盟店，在中國大陸總門店數逼近千家大關。

進博會第二天在會場裡的人潮與前一天相比要多出許多，儘管在嚴格的防疫要求控管下，很多從疫情中、高風險地區來的人都被限制入場，所有入場觀眾都必須持有有效期在48小時以內的核酸檢測陰性報告，還必須完成完整的新冠疫苗接種；不過難掩參展商和專業採購商的熱情，來自中國大陸各省的專業採購團紛紛下單採購。



▲第四屆中國國際進口博覽會第二天，各參展商展位前人潮絡繹不絕。（圖／記者趙禕攝）

在全球擁有1297個門店及專櫃的台灣東森自然美集團，本屆進博會開展才兩天，已經簽約了41家新的加盟店；除了全球門店數衝破了1300家門店的關卡之外，在中國大陸地區的門店、專櫃和直營旗艦店總數也逼近千家大關。除了東森自然美之外，其他參與本屆進博會的台灣企業也陸續簽約完成交易。



▲東森自然美開展兩天已經簽約41家新的加盟店。（圖／記者趙禕攝）

▼台灣南僑食品集團邀請市台辦副主任王立新、徐匯區副區長王宏偉見證與英國供應商簽約。（圖／記者趙禕攝）



這兩年在新冠疫情的影響下，許多企業的經營承受了很大的壓力，中國大陸中央及地方各級政府單位也很重視企業的發展，都安排官員到進博會會場關心企業交易的情況。大陸商務部台港澳司二級巡視員朱莉、商務部台港澳司處長鄒海濤等人今天就到進博會會場走訪參展的台、港、澳企業，鼓勵並祝福企業的良好發展；部份在大陸投資的參展企業，投資所在地的政府官員也紛紛到企業展位表達支持。



▲東森自然美執行長林燕玲向商務部台港澳司二級巡視員朱莉、商務部台港澳司處長鄒海濤等人介紹展示的全新系列產品。（圖／記者趙禕攝）

▼大陸商務部台港澳司二級巡視員朱莉、商務部台港澳司處長鄒海濤等人在進博會場關心與鼓勵參展的台港澳企業。（圖／記者趙禕攝）



▲▼地方政府人員也到場為在當地投資的參展企業表達支持。（圖／記者趙禕攝）