懶人包／蛇蠍酒店妹全家「預謀殺害」包養男　設局始末一次看

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台北市一名51歲張男2020年開始以每月10萬元，包養30歲林姓酒店女子，以為遇到真愛，沒想到竟是一場桃花劫。張男日前離奇失蹤，直到10月29日被警方發現時，其遺體已漂浮在彰化埔鹽東螺溪中，成了無名的流水腐屍。案經檢警抽絲剝繭調查，目前林女的父母、弟弟承認，全家是預謀殺害張男。對此，《東森新媒體ETtoday》整理整起事件始末，帶讀者深入了解。

▲彰化林女涉嫌殺害張男，《東森新媒體ETtoday》整理整起事件始末。（圖／翻攝自爆料公社）

張男好友發文爆料 林女疑設局害死兄弟

張男好友提到，今年9月11日，突然有6位男子闖進張男租屋處，自稱是林女的表哥們，說家族不允許他們交往，要把林女帶走，張男表示尊重，看著林女離開，但不讓林女表哥們開走送給女友的新車，2人隨後分手。

原本以為2人關係已經結束，沒想到今年10月8日，張男跟朋友吃飯時，林女突然出現，最後跟張男牽手離開；10月15日，張男去鹿港後失蹤，隨後親友報案，警方在監視器畫面中，發現林女拿著張男的提款卡領出大批現金。

此外，張男到鹿港時，曾答應要買鞋給台北的兒子，但這約定永遠都無法達成。自此之後，張男就消失無蹤。不過離奇的是，張男消失後，帳戶裡的錢卻一直被提領，相隔兩個禮拜後，終於找到張男，卻已經是一具冰冷屍體。

張男與林女認識過程 交往期間曾為錢吵架

林女面貌姣好，在酒店工作，雖然已經30歲，外表看似清純，但交際手腕非常的高，每月有10萬元收入，去年與張男認識後，離婚的張男便整個人陷入溫柔鄉內，被她迷得團團轉，而張男在死前工作有高收入，便以每個月10萬元包養對方，也經常與林女出雙入對，也買了一輛高達200多萬的BMW新車給對方。

不過，林女自從今年酒店因疫情關門後，轉戰私人俱樂部，收入有增無減，對於張男每月10萬元包養費仍不滿足，兩人經常發生吵架。

張男背景

張男友人指出，張男從事的是博弈工作，為人陽光又樂觀，絕對不是媒體所述的詐騙集團，這一年來疫情嚴峻，雖然錢賺得不多，但張男仍是把林女捧在手心上，寵愛有加。

張男遺體被發現的狀態

張男的遺體被打撈上岸時，大約有上百公斤重，身軀已經浮腫腐壞到面目無法辨識、屍體上被綁了2塊約40公斤的空心磚，手腳都被麻繩綑綁，眼睛也用膠帶矇住。檢警表示，張的頭部及腳部有纏繞塑膠袋及童軍繩，身體綁有空心磚，應有外力介力，遺體外觀則於頸部及腹部疑似有皮下出血。

由於張男體重約為60公斤，林女疑為讓張男沉入河底，放了約40公斤重的空心磚，也讓警方研判林女不可能獨自犯案。不過，張男友人5日透露，張男解剖後，腹部被發現竟塞滿石塊。

▲張男遺體打撈上岸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

起底林女背景 入行前後差很大

林女被人發現臉書有兩個帳號，入行前是中性短髮打扮，曾擔任過房仲，與現今亮麗外型相差甚遠，有知情人士透露，林女是為了錢，才轉到台北、桃園的酒店下海陪酒，並且進廠微整形，開始留起長頭髮，而後因長相亮麗成為酒店紅牌，此外，林女整形前是在制服店上班，整形後才改到禮服店。

然而，另有知情人士指出，林女平時北上都是伴遊的工作，而非酒店性質，認識的人脈相對較廣，也比較能夠結識有經濟實力的人。





▲林女入行前後，長相差很大。（圖／翻攝當事人臉書）

林女疑似就地取材犯案

事件爆發後，有網友比對照片，發現林女家中疑似原先就擺有裝飾的空心磚，懷疑林女是在將人殺害之後就地取材，用家裡的空心磚綁在張男身上後，將對方沉入溪中。

▲林女的家中疑似就有空心磚。（圖／翻攝網路、民眾提供）

鄰居說法

鄰居表示，張男與林女先前在交往時，曾住在台北市中山區一處精華地段的社區，對2人都有印象，不過「分手後」，女方已經搬離社區，大約在9月底就沒再看過人，屋內的物品也都清空，沒想到卻是發生這種憾事。

林家人的鄰居則說，林父一家人住在福興鄉租大伯的家居住，從事油漆工作，林母個性強勢，與林父經常發生口角，還吵到叫警察到場，而林小弟個性溫和，在學校讀書時功課也很好。另外據親戚表示，林母因個性強悍，就連祖父告別式，也不准林父前往送最後一程。



檢警調查 林女與父親收押、母親與弟弟交保

警方指出，有民眾10月29日在彰化埔鹽地區東螺溪畔發現一具流水腐屍，被發現時遺體已經腐爛難辨，經採集死者指紋與特徵比對，與失蹤的張男特徵符合，經深入調查，發現林女涉有重嫌，11月2日晚間將她拘捕到案。

林女到案後避重就輕，只坦承有跟張男同遊中起口角衝突，同行友人挺身而出，將張男殺死，並將他棄屍，其餘的不願意多說，警方依殺人罪將林女移送彰化地檢聲押獲准，另傳喚林女父母及弟弟到案說明時，因供詞兜不攏，均被檢方聲押。

林女進入看守所後入住3人房，與詐欺、毒品犯同寢室，跟2名室友正常聊天，情緒平穩，首日早餐吃了饅頭、麥茶，午餐則是麻婆豆腐及燴飯。

▲林女遭收押。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林女的父親透露，是因為女兒曾被張男欺負，所以才會想給對方一個教訓，林父4日下午遭法院裁定收押，至於林母與弟弟弟弟則裁定10萬交保、限制住居，彰化地檢署將提抗告。

彰化地院5日表示，「林女一家人坦承是預謀殺害張男」，其中林母與林弟因於羈押庭，改口坦承犯行，且對犯行交代清楚，法官考量2人參與情節輕重，且已無串證之虞，故裁定2人交保，至於林女和林父則因涉案重大，裁准收押禁見。

▲林女爸爸聲押獲准，林母、弟弟交保限居。（圖／記者唐詠絮翻攝）

高大成分析犯案手法

針對張男腹部內發現塞滿石頭，高大成表示，這肯定是逼活人吞石頭，一來可能是要讓他沉得更下去，二來就是指對方「吃銅吃鐵」，連石頭都吃得下去，手段十分粗殘（殘忍）。

另外，高大成認為，張男被棄屍手法類似日本流氓暴力團，暴力團將受害者打死後，再用水泥灌漿，將死者載運到大海棄屍，讓人永遠找不到屍體，林女一家將死者綁空心磚的手法同樣殘忍、過分。

高大成說，此案目前要追查重點在於是蓄意殺人還是傷害致死，但他研判應為蓄意殺人成分高；至於死者是生前溺水還是死後溺水，就要看解剖結果，查死者胃、肝、腎臟內有無矽藻類的東西，若有的話就是生前溺水、沒有就是死後溺水。

▲法醫高大成 。（圖／記者白珈陽攝）

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