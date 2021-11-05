日本大手筆「再發現金振興」！　18歲以下每人可領10萬日幣

▲日本將針對18歲以下兒童發放10萬日幣補助金（約新台幣2萬4534元）。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本自民黨與公明黨針對新冠肺炎復興祭出新的補助政策，擬向18歲以下的幼兒與兒童普發10萬日幣（約新台幣2萬4534元）的振興金，另外持有個人編號卡（マイナンバーカード）的全國民眾則有望另外獲得價值3萬日幣（約新台幣7360元）的點數。公明黨8日將會提出該政策方案，岸田政府與自民黨內部協商後，預計將能實施。

根據《富士新聞網》報導，公明黨先前作為眾議院選舉的政見公約，曾經提出將會提供全國約2000萬名18歲以下兒童，每人10萬日幣（約新台幣2萬4534元）的振興補助金。而在本次眾院選舉中，自民黨與公明黨順利獲得過半席次，因此公明黨預計在8日針對政府11月的大型經濟振興方案，提出此案。

公明黨表示，這次向18歲以下的民眾普發10萬補助金（約新台幣2萬4534元），將不會設置任何資格限制，且以現金的形式發放。公明黨提案後，岸田文雄政府將會與自民黨內部協商並進行進一步討論，詳細研擬出具體的給付金額與適用對象等，預計很快就能正式上路。

另一方面，公明黨也要求要針對持有個人編號卡的全國民眾提供等同於3萬日幣（約新台幣7360元）的點數，對此，政府則認為執行面上有困難，持反對態度。

日本政府2020年曾經因應疫情以全國民為對象，發放10萬現金（約新台幣2萬4534元），希望藉此振興經濟，但許多民眾反而選擇將10萬元存下來，因此對於振興經濟的效果仍然有限。

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