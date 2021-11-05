北市再鬆綁！明起動物園、天文館、兒童新樂園入園無人數上限

▲明天起動物園取消入園人數上限，民眾可以不用擔心無法進場看大貓熊。（圖／台北市立動物園提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情趨緩，台北市教育局今（5日）宣布，從明天（6日）起再放寬管制，明天起取消動物園、天文館、兒童新樂園入園(館)上限人數，但民眾入園(館)仍須配合實聯制登記、量額溫，除了飲食之外，仍要全程佩戴口罩；另兒童新樂園取消美食街總量及人流管制，但天文館則維持指定室內休憩區域飲食，提醒民眾仍要遵守相關防疫規定。

考量台北市疫情趨於穩定，全國第1劑疫苗施打覆蓋率持續上升，為兼顧防疫與民眾的生活品質，北市府稍早宣布，再放寬動物園、青少年發展處、天文館、兒童新樂園等社教機關管制措施，讓市民朋友可以盡情享受社教及育樂服務。

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北市府先在上週六（30日）放寬包括動物園、青少年發展處、兒童新樂園等單位防疫規範，提升容留人數限制，像是動物園每日入園人數上限由1萬人提高為1.5萬人，也開放全園區內飲食，但飲食外仍須全程配戴口罩，今天則是宣布，從明天起取消動物園、天文館、兒童新樂園入園(館)上限人數。

▲明天起動物園取消入園人數上限，民眾可以不用擔心無法進場看大貓熊。（圖／台北市立動物園提供）

此外，教育局指出，在各場館開放部分，圖書館、天文館、青少年發展處(除4樓舞蹈教室仍在施工)館內空間均已全面開放，而市圖放寬容留人數管制，保持1.5公尺安全社交距離；動物園新增開放熱帶雨林室內館(含熱雨咖啡館)，目前除貓纜動物園南站暫不開放，其餘展館皆已開放。

至於飲食管制部分，教育局指出，兒童新樂園取消美食街總量及人流管制，天文館則維持指定室內休憩區域飲食，入座採梅花桌及維持社交距離1.5公尺，並移除桌面防疫隔板，但提醒民眾，進入各場館應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，主動積極配合場館各項防疫措施，未來將持續觀察疫情態勢，循序漸進，逐步放寬管制，期待市民重回正常生活。