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托嬰中心、補習班都適用！基本工資調漲配套　符合三條件可申請

▲▼疫情下的台北夜晚--林森北路六條通八條通。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前拍板調漲基本工資，為避免加薪讓業主吃不消，因此經濟部也提出配套，只要是受疫情影響的農業、服務業或工業，有營利或營業證照，且今年9、10月營收較去年同期衰退2成，可申請補貼員工月薪1000元、時薪560元，期間為期半年。根據估算，超過60萬人受惠，35億元預算由就安基金支應。

自111年1月1日起，基本工資調漲，月薪由2萬4000元調高至2萬5250元；時薪由160元調成168元。考量今年度疫情衝擊，包含農業及服務業及受疫情連帶影響工業，又適逢基本工資調升，經濟部與勞動部共同研擬本補貼方案，以減緩調漲基本工資對企業造成的負擔。

經濟部指出，補貼範圍為今年受疫情影響之農業及服務業，另受疫情連帶影響工業，也在補貼適用範圍；補貼對象包含依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記者，或無上述登記而有稅籍登記之營利事業，另取得主管機關依法核發營業證照之事業，如托嬰中心、長照機構、補習班、合作社等也為補助對象。

▲▼受疫情影響事業，政府提出基本工資補貼方案。（圖／經濟部提供）

經濟部商業司長蘇文玲補充，舉例的話是沒辦法把所有的例子放進來，因此會從寬認定。除了營利事業外，取得主管機關依法核發營業證照之事業，如托嬰中心、長照機構、補習班、合作社及演藝事業等，也是補助對象。

關於營業額受疫情影響的衰退比例及比較基期，經濟部參酌業者意見，以110年9月、10月總營收較109年9月、10月減少20％的事業。若為109年9月以後成立的事業，則以110年9月、10月總營收為基準，比較成立後2個月完整報表總營收減少20％做認定。

經濟部指出，本方案係補貼雇主因基本工資調漲所增加之成本，補貼金額依員工數計算，全職員工月投保薪資2萬4000元及2萬5200元者，補貼定額1,000元；部分工時員工月投保薪資2萬3100元以下者，補貼定額560元，補貼6個月。

蘇文玲指出，會受影響的人是領受的工資在那一級，如果本來工資就超過基本工資很多，那是不受影響的。有跟勞動部資料勾稽，抓60幾萬人左右，但是實際數字要跟勞動部做確認。經費部分會抓一個數字，以剛才預估的人數，約35億多。

▲▼受疫情影響事業，政府提出基本工資補貼方案。（圖／經濟部提供）

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