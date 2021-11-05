南投縣公告50處公園綠地全面禁菸　違者最高罰1萬元

▲南投縣公告50處公園全面禁菸（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

吸菸害人害己，而民眾親子平時在公園活動最怕聞到二手菸，南投縣衛生局指出，已公告縣內50處公園綠地為全面禁菸場所，保障大眾到公園綠地休憩時免遭二手菸之危害，違者依《菸害防制法》，最高可罰鍰1萬元，呼籲民眾一同守護無菸環境。

縣府衛生局指出，公園綠地不僅是大眾平日休閒娛樂、日常運動的場地，更是許多家庭闔家遊玩的好去處，但是不少民眾前往公園涼亭閒坐或是使用運動設施時，偶爾會發現公園角落有菸蒂散落，不僅影響綠地美觀，二手菸的危害更是造成大眾的困擾。

衛生局長陳南松表示，各公園綠地屬於禁止吸菸場所，其出入口皆設有禁菸標示或是立牌，目前縣內已公告50處公園為全面禁菸場所，民眾不可在公園吸菸，違者依《菸害防制法》最高可處1萬元整罰鍰，提醒民眾在公共區域活動，需注意抽菸行為是否影響他人，甚至觸法，希望能營造共享無菸空氣清新的健康環境。

陳南松補充，民眾若有戒菸意願，歡迎洽詢各醫療院所或撥打免付費戒菸專線0800-63-63-63，菸害防制相關諮詢請撥打菸害檢舉專線049-2203785或0800-531531。



►壯男打第一劑AZ瀕死被救回 簽切結書堅持要打第二劑隔天亡