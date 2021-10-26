屏東男連續殺人1死1重傷　「認識2被害人」拒夜間偵訊又出招

▲屏東警分局逮獲陳姓嫌犯送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市區25日晚發生兩起民眾街頭遭攻擊案，其中一人送醫死亡，嫌犯進行第二起攻擊案件時，被害人家屬就在身旁，強力將他制伏，警方獲報趕至，家屬憤憤不平，多次欲追打嫌犯被警方勸阻，警方訊後依殺人罪嫌移送法辦，建請檢察官向法官聲押。

▲偵查隊長葉憲威說明案發過程。

屏東警分局於昨晚間19時許接獲報案稱屏東市公勇路段有人遭毆打，警方趕往現場後，發現李姓男子(69歲)頭部受傷倒地，緊急送醫不治。

警方為追緝兇嫌，調閱附近監視器畫面，隨即確認嫌疑人特徵及離去方向，展開追查；晚上20時許，接獲屏東市和平路與昆明街口亦發生民眾遭人重擊頭部案事件。

警方趕到現場，發現受傷的張姓男子(62歲)家屬已將陳姓嫌犯(30歲)壓制在地，依現行犯予以逮捕，帶回調查，並將傷者送醫急救；經調查發現陳嫌與公勇路段案件之嫌疑人特徵相同，追問陳嫌，陳嫌承認涉案。

警方調查，發現陳嫌是街友，昨天才從遊民收中離開喝酒，死者李男也是街友，平時都有在公勇路段活動，互有認識，曾發生爭執糾紛，引發不快，昨晚單獨喝酒後，疑心生憤怒攻擊死者。

第二位被害人人，從事冷氣維修工作，在工作時曾被陳嫌影響，發生口角，不排除是飲酒後情緒失控而犯案。警方訊後依殺人罪嫌送辦，嫌犯晚拒絕夜間偵訊，且向法院聲請提審，確切爭執原因還待確認。