【廣編】遠百週慶再出招　趣味主題拚人氣

圖、文／遠東百貨提供

遠百寶慶週年慶以「復古歡樂時光」為主題，安排最夯發燒的聚客活動，受到顧客強烈關注，活動場場熱門也引發熱烈討論。復古歡樂時光由太陽寶寶迎賓秀揭開序幕，古早懷舊套圈圈、復古歡樂大闖關、懷舊舞蹈恰恰恰、小小旗袍體驗營、萬聖萌鬼趣遊行…等經典系列活動。藉著熱鬧又趣味的氛圍，來喚起純真稚嫩的童心，來趟時空的探險旅程，讓不少家長帶著孩子來感受血拼之餘獨特的購物樂趣。

高雄大遠百拚週年慶要拚一舉兩得，同時幫忙行銷高雄。力推眾所期盼、10月30日起南台灣唯一一場沙雕藝術展「2021旗津黑沙玩藝節」。高雄大遠百同場加映，廣場上矗立一座高市觀光局特別設立的沙雕藝術品，邀請民眾可以到百貨逛逛與沙雕合照，還可以憑本人跟高雄大遠百沙雕的合照到旗津海水浴場活動現場打卡，即可兌換雞蛋花頭飾或啤酒等限量贈品。

遠百板橋中山和遠百桃園是炒熱氣氛的高手，在萬聖節前後把館內氣氛和布置充分營造，店長更帶著營業幹部變裝和前來一起搞怪的大小朋友瘋狂「Trick or Treat」。看到孩子們認真裝扮，家長們也拿著手機熱情拍照，館內同仁自然也是高度配合，換上浮誇的變裝服飾和大家打成一片，在娛樂之餘也營造好買好逛的購物氛圍，和顧客多點互動，開心到最高點。