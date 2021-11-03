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狂送全家紅茶3000杯　APP看新聞好康獎不停

活動小組／綜合報導

《新聞雲App》歡慶「10週年集享福」天天狂抽100杯全家仙女紅茶！（圖／APP活動小組）

ETtoday 10周年慶，天天狂抽100杯全家仙女紅茶！ETtoday 10歲了，為了感謝網友這十年來的一路支持與陪伴，《ETtoday新聞雲》App推出「10週年集享福」活動，要請您喝杯溫熱的紅茶溫暖你的心；喝杯沁涼的紅茶抖擻一天的精神！只要打開App看新聞找到生日小圖示，天天都有機會抽中全家仙女紅茶喔！

現在開始ETtoday要瘋．狂．送．紅．茶！還不參加嗎？即日起至12月5日止，《ETtoday新聞雲》App天天送出100杯全家仙女紅茶，只要下載《ETtoday新聞雲》App，每天打開App找到新聞裡的生日小圖示，就可獲得抽全家仙女紅茶的機會，天天都有最多10次的抽獎機會！找到更多生日小圖示還能參加每周的抽獎，獲得其他精美好禮喔！抽全家仙女紅茶GO！GO！>>>

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看越多《ETtoday新聞雲》App新聞抽中全家仙女紅茶的機會越大，還可再參加周周抽蘋果筆電、平板、耳機、Marshall喇叭等熱門3C好禮，千萬別錯過這十載又實在的好機會！
 

想抽全家仙女紅茶步驟看這裡►►►

【步驟一】 下載《ETtoday新聞雲 APP》，完成以下會員登錄步驟：

▲參加ETtoday新聞雲APP「ETtoday金牌集氣GO!GO!GO!」活動，就有機會抽到Nintendo Switch Lite。

▲下載並開啟《ETtoday新聞雲APP》，並依上述步驟註冊／登入會員。（圖／APP活動小組）。

【步驟二】 開啟《ETtoday新聞雲APP》，閱讀任一則新聞，在標題下方都有機會出現「生日小圖示」，點擊圖示，螢幕下方就會出現您目前的蒐集進度，每天集滿10個小物，就有參與天天抽周周送的機會！若點集蒐集進度，則會顯示您目前的蒐集結果與中獎記錄。

▲蒐集新聞內的生日小物，點擊ETtoday「十週年集享福」活動，天天抽週週送與您分享！（圖／APP活動小組）

▼ETtoday 10歲了！

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