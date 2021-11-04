拜登批普丁、習近平缺席「COP26氣候峰會」　俄中反擊

▲俄羅斯總統普丁的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov），反擊美國總統拜登指控缺席COP26氣候峰會。（圖／路透）

中央社莫斯科3日綜合外電報導

美國總統拜登批評俄羅斯與中國領導人未現身COP26氣候峰會，俄中今天分頭回擊。俄方自稱嚴肅看待氣候變遷，中方則反譏川普讓美國退出巴黎協定，才對全球氣候治理造成傷害。

法新社報導，拜登（Joe Biden）昨天抨擊俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）缺席蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。他說俄國凍原在燃燒，普丁面臨嚴重氣候問題，卻不開口說自己有意行動。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被問到拜登指控俄中兩國未在氣候變遷議題上展現領導力，他回答：「我方不同意。」

培斯科夫表示：「我們當然沒小看格拉斯哥會議的重要性，俄國行動向來一致、深思熟慮且態度嚴肅。」

中國外交部發言人汪文斌今天則以「口號代替不了行動」回應美方。

▲中國外交部發言人汪文斌強調，氣候變遷需要的是具體行動，而非空話。（圖／CFP）



汪文斌表示，因應氣候變遷需要的是具體行動而非空話，中國採取實際行動因應氣候變遷。他也反譏美國在前總統川普（Donald Trump）任內退出巴黎協定（Paris Agreement），傷害了全球氣候治理和協定的執行。

拜登已就川普決定退出巴黎協定道歉。

中國是目前全球最大溫室氣體排放國。中國國家主席習近平不僅未參加COP26全球領袖峰會，且自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始以來，就未曾踏出國門。

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