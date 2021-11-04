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小二兒造句曝「男人被勾引」上演複雜三角戀！　媽看完腦袋空白

▲▼ 。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」）

▲兒子超齡的造句，讓媽媽驚呆。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」）

記者施怡妏／綜合報導

小孩子天真童趣的話語，總是可以逗樂父母，不過有時也讓父母不禁捏了一把冷汗，一名媽咪分享小學二年級的國語作業，題目要求用「沒想到」造句，可愛的兒子寫下回答後，被老師用紅筆打了叉叉，媽媽看到後大傻眼，網友們卻笑翻天，「現在都這麼早熟嗎」、「很有戲劇張力」。

一名媽咪在臉書「爆廢公社公開版」發文，分享兒子的國語作業，在造句題的部分，要求用「沒想到」造句，怎料兒子竟寫道「我沒想到，我ㄍㄨㄟㄇㄧˋㄍㄡㄧㄥˇ（我閨蜜勾引）我男人。」被老師用紅筆打了叉叉，要求重新造句，媽媽看到後驚呆，腦袋一片空白，「請問當媽媽的該注意什麼？勾引的引還拼錯音」。

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貼文曝光後，網友們笑翻，「未來可能會多一個兒子」、「年紀這麼小都知道閨蜜的恐怖」、「該注意你老公，搞不好爸爸講電話被兒子聽到，學起來的」、「媽媽有沒有接到老師的關懷」、「等他長大會出現更多神奇的造句」、「這是抄隔壁女同學的嗎」。

有人猜測是因為小孩跟著媽媽一起追劇，因此把劇中的台詞寫下來，「應該是在講電視劇的情節」、「不要讓國中以下小孩跟著大人一起看狗血連續劇了」、「別再追劇了，連小孩都背起來了」、「感覺像看電視學會的」、「八點檔看太多了」。

▼網友們猜測，可能是平常跟媽媽一起看劇，把台詞背下來了。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」）

▲▼ 。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」）

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