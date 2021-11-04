躲防火巷壞壞「褲子拉到大腿」！她一看嚇傻　新北男跩喊：又沒人

▲廖男被判罰2千元。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名廖姓男子前段時間在新北某個防火巷內，將自己的褲子拉到大腿後，將生殖器露出，並展開自慰行為，誇張的行徑被一名女子發發現後，嚇得趕忙報警處理。對此，新北地院審理後，依法處罰金新台幣2千元，得易服勞役。

判決指出，廖男明知道該防火巷是公共場所，隨時有人會經過該處，但他卻仍是意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，於9月某日下午，在該不特定人得以共見共聞的防火巷內，先是將自身的褲子拉到大腿後，將生殖器裸露在外，並以手上下套弄之方式進行自慰，而當一名女子目擊其誇張的行徑之後，嚇得趕忙報警。

廖男被捕後，坦承確實有在該處自慰、進行猥褻行為，但卻矢口否認有任何公然猥褻之犯行。對此，廖男辯稱，當時巷子並沒有人，但法官勘驗證據後發現，廖男在不特定人可共見共聞的防火巷內自慰，且當時目擊女證人於警詢中證述明確，且又有警方密錄器影片截圖6張等除以佐證，而法觀勘驗密錄器發現，該防火巷旁還有一個小門，該門為住戶之後門，且也有放置瓦斯桶在該處，顯見該處為一般人可以出入之巷弄，認為廖男辯詞顯無足採，犯嫌洵勘認定。

法官認為，廖男不思自重、尊重他人，公然在不特定多數人得以共見共聞之場所，進行猥褻行為，此舉已經敗壞社會風氣，殊非可取，兼衡其素行、智識程度、家庭經濟狀況、婚姻狀況、犯罪動機、目的、手段、所受刺激、犯後態度等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，處罰金新台幣2千元，如易服勞役，得以新台幣1千元折算一日。