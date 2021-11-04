身上都你的味！金融界主管要小三「吃我」　正宮目賭親密行為崩潰

▲已婚金融主管外遇，被正宮目賭親密行為，氣得一狀告上法院，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

一名已婚金融界主管阿宏（化名）與一名陸籍女子發生婚外情，2人經常互傳露骨對話。直到正宮目睹2人的親密行為，才驚覺遭到背叛，氣得立即對2人提告求償。對此，法官審理後則判2人須連帶賠償45萬元。

正宮指控，阿宏2020年間開始與小君用LINE傳情，而對話內容中顯示2人不僅曾發生性行為，還有諸多親密對話，阿宏更曾於今年初到小君住處搭載小君後，一同前往outlet逛街，2人甚至還再該處停車場親密挽手步行，一直到1月10日當天，她目睹2人的親密行徑，她才心死搬離住處。

正宮怒斥，縱使夫妻間的感情不睦，阿宏也不能以次當作違背夫妻忠實義務的合法事由，更不能以此來主張婚姻早有破綻，還說她並未因此受到任何損害。再者，阿宏的手機密碼是全家人都知道的，因此阿宏的手機內容是全家人都可看見，且其手機也並未上鎖，她才無意間發現小君傳送的不正當對話，因此氣得對2人提告求償。

對於正宮指控，阿宏辯稱，他手機密碼從未告訴過正宮，正宮是在未經他同意的狀況下擅自查看他手機中與小君的對話，甚至還翻拍畫面，是非法取得，這已侵害到他的隱私權，強調照片並無證據能力。另外，他也強調，對話內容並無法證明他外遇，再加上他與正宮夫妻間早已因為種種原因分房2年，可見他的行為與婚姻是否圓滿並不具因果關係。

對此，法官審理時勘驗對話及照片，照片中阿宏與小君同座單人椅，且還頭臉戶靠，又有一同去看演唱會的親密合照。此外，對話內容中，阿宏也曾多次表示愛意，「現在身上都是你的味道」、「什麼味道、妳沒洗澡喔、我去幫妳洗掉…」、「除了我，還想吃什麼嗎」、「那就吃我」等。

法官認為，2人行為確實侵害正宮配偶權，另外，阿宏強調正宮是非法取得證據，但他卻也無法舉證，而正宮也不是用強暴手段來採證，且此事又涉及男女私密之事，也難有其他舉證方式取代，法官因此認定正宮行為並無違反比例原則，最終判2人須連帶賠償正宮45萬元。