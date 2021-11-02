美軍駐台是「戰略默契」　共軍消息曝北京早知道：說破就是挑釁

▲美軍少數人員駐台，除協助台灣軍隊訓練，也作為武器售後服務的一環。（示意圖／翻攝自美國特種部隊官網）

記者張靖榕／綜合報導

總統蔡英文上周公開證實美軍駐台協訓國軍後，引發媒體關注已經北京反彈。北京軍方匿名來源指出，北京方面清楚1979年台美斷交後，美國以「顧問」頭銜在台留下10多名低階軍官協助台灣軍隊，並稱美中兩國一直對此心照不宣，是「戰略默契」，而消息指出打破默契就是「企圖挑釁大陸」。

《南華早報》報導，美國過去40年來在台灣一直駐有10餘名低階軍官，以進行非官方的防務交流，像是協助台灣軍隊進行訓練，而美中兩國就美國軍人在台灣一事長期存在「戰略默契」。

報導指出隨著蔡英文總統接受CNN專訪時公開證實「美軍駐守台灣」，使過去40多年美中「戰略默契」生變，並迫使北京做出強烈回應，警告美國不要向台獨團體發出「錯誤訊號」。

報導引述一名不願具名的解放軍人士指出，蔡英文的舉動是「出於政治動機，企圖挑釁大陸當局的底線。」

事實上美國在台協會（AIT）於2019年4月就已證實，自2005年起就有美國現役軍人進駐AIT，軍種包括海、陸、空三軍，以及海軍陸戰隊，當時也是AIT首次公開承認有美國現役軍人進駐。

《南華早報》引述台灣國防部前副部長林中斌指出，美軍現役海軍陸戰隊在AIT部署，以及與台灣軍方有接觸，「幾十年來這一直是公開的秘密」，美國派遣軍事人員來台除了協訓台灣軍隊，也是軍售售後服務的一部分，但有一個共識是，「美軍在台灣不會穿制服」。