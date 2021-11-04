苗栗旅遊節衝了！縣內消費滿500元　憑發票抽千萬大獎　

▲苗栗旅遊節正式開跑，在縣內消費滿500元，即可憑發票到官網登入抽獎，總獎金高達千萬。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府拚旅遊商機，推出「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，民眾只要於苗栗縣店家單筆消費滿新台幣500元，憑2021年10月8日至2022年2月28日的發票或收據至官網登錄，就有機會抽中Luxgen URX休旅車、10萬現金、Gogoro電動車、iPhone 13、Coleman高級露營組及住宿券等價值千萬元之超級大獎，歡迎全國民眾「苗栗玩起來！」

苗栗縣長徐耀昌指出，民眾於苗栗縣內合法旅宿、觀光遊樂業、賣場、商圈、觀光工廠、產業故事館、休閒農場、部落及文創伴手禮等店家，單筆消費滿新台幣500元，憑今年10月8日至明年2月28日的發票或收據，至活動官網登錄就可獲得1次抽獎機會（單次消費最高累積上限100組），農曆新年初一至初六更加碼每天10萬元之現金獎，消費愈多中獎機率愈高。

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文觀局長林彥甫表示，活動期間將抽出4輛Luxgen URX休旅車、14份10萬現金、12台Gogoro電動車、20支iPhone 13、12組Coleman高級露營組及320張住宿體驗券，總價值高達千萬元，相關活動訊息、參加辦法及活動規範，請上活動網站（https://dcd.jil.tw），或追蹤粉絲專頁「苗栗玩透透（https://www.facebook.com/TourMiaoli）」，掌握第一手活動訊息。

徐耀昌表示，秋冬是苗栗旅遊的旺季，無論是泡溫泉、採果或是親近大自然，多元豐富的旅遊型態等著旅客前來深度旅遊。活動代言人蔡允潔是綜藝節目常客，盼藉由藝人的宣傳及推廣吸引更多人潮、增加民眾前來苗栗遊玩、住宿及消費的意願，進一步帶動經濟發展，因此，特別規劃月月抽及加碼抽等超級好康，「只要消費就有機會抽中大獎。」

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