叛軍準備長驅直入！衣索比亞「宣布戒嚴6個月」　籲民眾持槍抗叛軍

▲衣索比亞爆發內戰，首都阿的斯阿貝巴岌岌可危。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

衣索比亞從去年11月起爆發內戰，掌控北部提格雷州的提格雷人民解放陣線（以下稱TPLF）在近1年戰役取得重大進展，1日持續向南進攻、與政府軍激戰，占領鄰近的2座戰略城市德希（Dessie）、康波爾查（Kombolcha）；為此政府宣布全國進入半年的緊急狀態，總理阿比•阿邁德（Abiy Ahmed）呼籲人民，應拿起武器對抗叛軍、保衛家園。

根據《CNN》報導，衣索比亞司法部長季莫瑟沃（Gedion Timothewos）宣布該國從當地時間2日起開始進入為期6個月的緊急狀態，因為叛軍TPLF占領德西、康波爾查2座戰略城市，雖然這2座城市距首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa）的路程為399公里，但只要沿經主要道路A2，就能夠長驅直入，因此政府宣布立即進入緊急狀態。

TPLF聲稱，將考慮朝首都阿的斯阿貝巴持續進軍。衣索比亞國營電視台Fana表示，衣索比亞10個行政區中的4個地區政府已呼籲人民動員起來武裝對抗叛軍。據悉，衣索比亞上一次實施緊急狀態命令是2018年2月，是在向總理阿比移交權力之前，為期6個月當局執行宵禁、拘留數千人，並限制人民活動。

衣索比亞司法部長季莫瑟沃表示，「我國生存權、主權與統一正遭受嚴重威脅，任何違反緊急狀態的人恐怕須被處以3至10年不等的有期徒刑，其罪名為『提供財務、物質、道義支持給恐怖組織』。」；阿的斯阿貝巴市政府呼籲，市民應主動登記領取武器，保衛自家社區不受侵犯，而若已登記武器卻無法出戰者，則可將武器轉交政府或親友。

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