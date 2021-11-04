長庚「加強劑試驗」收案條件曝！　打過2劑AZ、與第三劑間隔3個月

▲長庚醫院展開第三劑疫苗混打實驗 。（圖／長庚提供）

記者嚴云岑／台北報導

長庚醫院將啟動第三劑混打試驗，瞄準有高接觸風險的第一線醫護人員及航空機組人員共400人，各收案100人分別接種高端、BNT、莫德納與半量莫德納。林口長庚副院長邱政洵表示，收案對象為接種過2劑AZ者，接種至今至少間隔3個月以上，下週將啟動收案，未來結果有望作為政府第三劑施打政策參考。

台灣新冠疫苗覆蓋率逾7成，但高風險第一線醫護與機組員，大多是接種2劑AZ疫苗，隨著Delta變異株傳染力強，免疫逃脫性也讓世界各國重新審視自身疫苗政策，包括以色列、美國都相繼追加第3劑。鑑於疫苗保護力6~8個月後就會下降，林口長庚也開國內第一槍，申請補打第三劑「加強劑」，上週也通過衛福部核可，近期開始收案。

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邱政洵受訪時提到，該研究為前瞻性研究，將以單盲性臨床試驗，追蹤時間將長達1年，但第一個月就會啟動追蹤，看即時免疫反應，後續6個月、8個月也會追蹤抗體狀況，亦會做中和抗體的測量來評估免疫生成性，不只看T細胞也會細胞也會看B細胞，之後再提交完整報告給衛福部。

邱政洵表示，此項臨床試驗瞄準在一線醫療場所工作的醫護人員以及接觸變異株高風險的航空機組人員等高風險的族群，希望可以透過此第三劑提升這些重點族群的疫苗保護力。該計劃大約在一週前通過衛福部核准，將會在醫院張貼海報進行收案，也會邀請機組人員參與，待收案完成後才會啟動執行，最快明年初有望將初步結果提交疾管署。