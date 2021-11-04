快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

▲嘉義一名女子3日晚間墜樓。（圖／翻攝臉書，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義中興路一處社區大樓3日晚間發生墜樓意外，一名長髮白衣女子晚間11時30分從至少10樓高的窗邊墜落，掉下期間不斷發生尖叫，最後墜落在2樓的露台上，目前無呼吸心跳送醫。

目擊者將全程以手機錄下，看到女子墜地後大罵三字經，嚇到把手機鏡頭移開。影片曝光後網友也紛紛留言，「超可怕的，毛骨悚然」、「好恐怖」。

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