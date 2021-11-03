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「優秀領導者、主管」必備7項行為：提供反饋、重視員工意見

文／職場人

晉升主管一職，雖然擁有管理權利，但許多領導者都會在這角色掙扎不已，一是面對上層的壓力，二是面對領導下屬的方法，這些考驗的並不是專業知識或工作技能，而是考驗的管理、人情、領導等關係技巧。Google企業每隔一段時間就會做員工問卷調查，由員工填寫作為對管理階層的反饋參考，幫助領導者了解他們的工作方式及他們可能需要進一步發展哪些特質，下列編輯也為大家整理此次調查「優秀主管具有這7項行為」，一起往下看！

優秀領導者必備行為1：提供可操作的反饋

▲優秀主管具有這7項行為（圖／pixabay，下同）

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職場上最怕遇到朝令夕改、毫無主見的領導者，不只員工無所適從、無法依令行事，也會降低團隊執行效率，因此優秀領導者必備行為第1點為「提供反饋」，但前提是反饋是員工可以操作的、明確可執行的，藉以提高性能。另外，領導者給予反饋的最佳時機最好就是立即反饋，盡量不要等到月末、年末才一次性反饋，容易造成員工壓力或於事無補，在反饋的時候也盡可能以關心作為開頭表明，讓員工感受到你的在乎。

優秀領導者必備行為2：將團隊成員視為自己人

有些領導階層喜歡威嚴式管理，但根據Google調查，若為合理的工作要求，其實多數員工都會以奉獻和忠誠回報你，並不需要主管權威式地施壓，試著「將團隊成員視為自己人」，你自然會想給他們更多的關懷與照顧，與他們建立連結培養信賴，適時地給予彈性，有時會讓員工工作效率更佳，比如聆聽員工的意見、困擾，適時鼓勵、獎勵。

優秀領導者必備行為3：避免微觀管理法

前述有說把團隊成員視為自己人，適時地給予意見聆聽與關懷，但有些領導者會過度執行變成什麼事都要過問，優秀領導者必備行為第3點即是「避免微觀管理法」，可以的話領導者負責帶領員工制定出最大的年度目標，而中小目標可交由下屬去執行制定，給予員工彈性與一定的權力，身為領導者僅掌握大方向即可。

優秀領導者必備行為4：重視每位員工的意見

根據Google調查，自身的意見和想法是否被領導者重視，遠比是否被採納還重要，領導者可以定時舉辦團隊交流Meeting，彼此相互分享意見，有時靈感相互碰撞會有新火花、新創意，而這種交流Meeting，身為領導者應該要展現「尊重各種不同立場」的態度，即使員工意見與你相左也無妨，這樣才能有效引導員工敢於表達。

優秀領導者必備行為5：讓團隊專注於結果

 

職場人每日也會列出待辦的工作事項嗎？對領導者來說，管理工作不是列出待辦清單就能完成的，而是要帶領團隊朝著明確可執行目標前進，所以身為領導者應該要讓團隊「專注於結果」，給一個具體的遠程目標，並分階段執行追蹤，讓下屬每一階段都有欲達成的小目標可衝刺。

優秀領導者必備行為6：分享訊息

優秀領導者不光是給予員工明確可執行的任務和目標，也會樂於分享職場內外相關訊息，比如公司內部環境風氣、升遷機制、工作訊息，或是公司外部的職涯趨勢等，幫助他們建立遠見、擬定宏景。

優秀領導者必備行為7：與員工討論職涯發展

延伸上述，除了公司內外的工作資訊之外，領導者也可以多和員工討論「未來的職涯發展」，比如和員工討論現任工作內容中最喜歡和最不喜歡的維和？或是在這家公司2年後、5年後的規劃是什麼？除了和員工探討未來的職涯發展之外，也可以問問員工對於公司、團隊、部門的看法，哪裡需要改進等？透過簡單問題、無壓力交流來了解每位員工的特性，也有助於未來分配工作及領導。

Source：fastcompany

【延伸閱讀】

主管必讀5句血汗心聲，別要求下屬跟你一起當工作狂！

主管其實很在意的10個禁忌：開會不發表意見、不敢溝通讓問題無解！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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