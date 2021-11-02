50片口罩賣20元！千人排出500m長龍　他昨晚9點就來搶到頭香

▲彰化行政執行署變賣口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

行政執行署彰化分署公開變賣國家口罩隊釩泰公司委託丞威公司所製、查扣的口罩，每盒50片將以20元售出，一人限購5盒(1片0.4元)，上午在分署辦公大樓（即彰化縣農會）前變賣5千盒，排隊長達500公尺，為了搶頭香，伸港鄉周姓民眾昨天晚上就前往，早上拿到第1號，等了10小時拿到口罩跟紀念品非常的高興。

這次限購人數增加到千人，變賣條件一樣是採每人限購5盒、每盒20元、5盒共100元的方式進行變賣。由於是最後一次變賣活動，分署預計現場會造成搶購熱潮，上午請縣警局派員警現場維持交通及秩序。

▲彰化行政執行署變賣口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

今天凌晨3時30分又有一對夫妻也前往排隊，排隊的人潮從縣農會大樓騎樓圍了一大圈，有接近500公尺遠，使得原定9點半開賣提前到8點，身障網球國手黃楚茵特地前往搶購，另石太太從員林帶著2名小孩到現場排隊買到了15盒口罩，非常的高興說，搶購到這些口罩還可以分給弱勢的鄰居做公益，由於現場排隊超過1千人，為了不讓前來的民眾失望落空，最後開放每人限購一盒。

▲石太太帶2小孩買15盒口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

分署也請前來的民眾務必遵守員警指揮，並配合分署相關實聯制等防疫引導，主任執行官胡天賜也溫馨提醒，本次為法拍活動非一般商業行為，無法收受五倍券及不找零，因此當日請民眾配合自備百元現鈔應買。

▲彰化行政執行署變賣口罩。（圖／記者唐詠絮攝）