黃士修諷網友「小孬孬」遭求償87萬　法官判免賠理由曝光

▲黃士修與網友打筆仗嘲諷對方「小孬孬」而遭求償87萬元。（資料照片／記者黃宥寧攝）

記者黃哲民／台北報導

「核能流言終結者」臉書粉專創辦人黃士修去年PO文，質疑中衛公司在政府禁止口罩出口期間有無偷賣到香港，許姓男網友批黃男發言沒憑沒據、涉及誹謗，黃男用「小孬孬」一詞嘲諷對方，遭求償87萬元，台北地院審理認為黃男本意不是謾罵對方，而是避免公益議題因此產生寒蟬效應，據此判黃男免賠，可上訴。

本案源於去年（2020年）全球受到新冠肺炎疫情襲擊，政府宣布同年1月到6月禁止國內醫用口罩出口，但同年4月，香港屈臣氏陳售我方中國衛生材料生產中心股份有限公司（中衛公司）生產的醫用口罩，引發中衛有無違法偷跑疑雲，中衛發布聲明澄清，當時香港所賣口罩是國內禁令發布前出口的存貨。

黃士修同年4月22日下午，在個人臉書轉貼中衛公司遭疑違反口罩出口禁令的相關報導，開放網友閱覽，黃男並質疑中衛的聲明洩漏許多疑點。許男看到黃男的PO文，留言批黃男所指疑點「是你自己的臆測啊」、「你打算一直PO文來干擾網民視聽是嗎」、「已經涉及誹謗了知道吧」等語。

許男另翻出黃男同月先前在其他PO文的留言截圖，指黃男曾說「都叫『中國』衛生材料生產中心了啊，一定通敵」，許男要求黃男：「請你回覆，給不出通敵證據就是誹謗！」

黃男起先強調自己是要指出官方聲明的邏輯矛盾，反諷許男「你寫這麼一大段，沒有證據只會跳針，你爸媽看到了會很傷心」，後因雙方筆仗激烈，黃男嗆許男「回家多讀書，搞清楚誹謗的構成要件再來吧。不然這樣子好了，我等你去提告，我一天沒收到起訴書，你就繼續當小孬孬。」

許男自認人格與名譽受辱，告黃男求償87萬元，但法院開庭辯論時，許男沒現身。黃男抗辯中衛有無違反口罩出口禁令，事涉國民健康、政府防疫配套措施等公共議題，他PO文對可受公評之事合理評論，許男卻2度質疑他涉及誹謗罪嫌，所以他回文以夾敘夾議方式反擊。

黃男聲稱，「小孬孬」一詞雖不雅，但動機是自我防衛與自我辯護，目的不是損害許男的人格、名譽，許男當時也可繼續留言澄清說明，他認為許男名譽未受任何損害。

法官審理認為「小孬孬」一詞的確流於尖酸刻薄、令許男不愉快，但黃男通篇反擊夾雜事實陳述與意見表達，非單純謾罵，用意是希望網友暢所欲言討論公益議題，別因許男2度質疑涉及誹謗而產生寒蟬效應，網友也可從雙方公開的筆仗內容理解來龍去脈，據此認定黃男未損害許男名譽，判他免賠，可上訴。許男另告黃男涉嫌公然侮辱，高院二審日前已判黃男無罪確定。