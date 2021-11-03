「綠二代」趙介佑販毒詐欺仍在押　服役落跑舊事先判刑

▲曾為民進黨員的趙介佑涉販毒詐欺羈押至今，服替代役逃兵舊事先被判刑。（資料照片／翻攝自趙介佑臉書）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「綠二代」的黑幫份子趙介佑因涉販毒、電信詐欺等案，被起訴並羈押至今，他另被查出今年（2021年）落網前入伍服替代役時，無故擅離職守超過7天，再被起訴涉犯《替代役實施條例》，趙男原本辯稱有請事假，審理時改口全部認罪，台北地院日前判他3月徒刑、得易科罰金9萬元，可上訴。

趙介佑（29歲，在押）是警方列管的北聯幫成員，他不但曾是民進黨黨員，他的父親趙映光還擔任民進黨台北市黨部評委召集人、姑姑趙心瑜擔任民進黨台北市黨部執行長。趙介佑今年4月被查獲涉招攬小弟充當詐騙集團車手加上涉及販毒，民進黨挨批「黑道治國」，火速開除趙介佑黨籍止血，父親與姑姑也相繼辭去黨職。

趙介佑到案被羈押後，另被查出今年3月22日起分發到台北市北投區公所服替代役期間，4月份無故擅離職守共172小時，他辯稱都有請事假、否認擅離職守，仍被檢方依《替代役實施條例》起訴，趙介佑在審理時改口認錯。

法官審酌趙介佑先前在澎湖監獄服替代役時，就因出勤不正常又不服規勸而嗆聲管理員，2019年被依違反《替代役實施條例》等罪判刑4月定讞，已易科罰金12萬結案，5年內再犯應依累犯規定加重其刑，考量他已認罪，依無故擅離職役累計逾7日罪判他3月徒刑、得易科罰金9萬元，可上訴。