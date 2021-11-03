爆亮槍！王金平隨扈曝光　貼身護衛超過20年

記者陳俊宏／綜合報導

前立法院長王金平的座車和民眾發生行車糾紛，一度傳出隨扈「下車亮槍」，嚇得民眾報警。對此，保六總隊回應，警衛官是基於維護人身安全「取槍於胸腹處警戒」，並非外傳的下車亮槍。而這名隨扈是鄭啟東，跟在王金平身邊超過20年，彼此相當熟識。

保六總隊指出，王金平座車於2日上午9時40分甫下國道一號三重交流道，往蘆洲空中大學方向行駛，於蘆洲區三和路上時，遭民眾駕駛賓士車輛，多次尾隨跟車、逼車。

保六總隊表示，王前院長隨扈人員因不明對方身分、意圖，為維護警衛對象人身及行車安全，遂在車內取出槍械於胸腹處警戒，並於該車接近時出示警察服務證貼於擋風玻璃處，同時要求駕駛亮起車輛警示燈。

▼鄭啟東從王金平當立法院長時就跟在身邊，已經超過20年。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



隨後民眾的車輛即讓道離去，王金平座車即前往蘆洲空中大學，並無媒體報導下車亮槍情事。惟該駕駛隨後向新北市警局110報案，案由三重分局循線聯繫座車，並至蘆洲空中大學親詢隨扈人員釐清案情，亦無媒體報導於街頭攔截圍捕情事。

保六總隊強調，本總隊隨扈人員執行王前院長隨扈安全警衛任務，為維護警衛對象安全，於遭遇驚擾、危害狀況時，適時採取警衛作為，本案隨扈人員是因執行公務採取警衛作為，並無逾越「警械使用條例」規定。

據了解，鄭啟東從王金平當院長時就跟在身邊，至今已經超過20年，即使王卸任依舊擔任隨扈，常陪同出席公開場合，是王相當信任的對象。

▲▼王金平座車和民眾座車。（圖／記者陳以昇翻攝）

