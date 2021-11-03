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美學者預測「北京恐試圖奪東沙」　美軍出兵機率低

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

中共犯台美方是否會出兵干預，近來在華府引起新一波討論。美國國防專家卡本特今天指出，相較台灣本島，北京進犯東沙等外島機率較高，原因是美國出兵機率低，卻能對台美發出有效警告。

華府智庫「卡托研究所」（CATO Institute）國防外交政策資深研究員卡本特（Ted Galen Carpenter）2日在美國「國家利益」（The National Interest）雜誌刊文指出，美國外交政策圈近來針對美國防衛台灣承諾程度的辯論，多聚焦在台灣本島，但也應把外島納入討論。

卡本特表示，比起全面進犯台灣，中國對台灣掌控的偏遠外島發動有限度行動才是較可能發生的情境。對北京來說，這麼做雖大膽，卻是測試華府防衛台灣決心程度與可靠性風險相對低的方式。

卡本特說，去年6月與今年2月撰文雖指金門、馬祖皆是可能目標，但攻擊這兩地恐喚起美國對1950年代冷戰的回憶，當時美中兩度差點打起來。因此離台灣西南方將近300英里（約482公里）的東沙群島遭北京鎖定機率較高。

▲▼共機擾台0615。（圖／國防部提供）

▲擾台共機數量不斷增加。（圖／國防部提供）

卡本特以共機在台灣周圍行動為例指出，擾台共機數量不斷增加，而其中絕大多數是侵擾鄰近東沙島的台灣西南防空識別區（ADIZ）。

卡本特表示，面對台灣反統日益明確，中共領導人近幾年釋出許多「耐心快用完」的訊號。北京更頻繁地在台灣鄰近區域展現軍力，規模也逐漸變大。越來越多跡象顯示，北京相信自己必須做些什麼，否則將眼睜睜看著台灣離統一越來越遠。

卡本特分析，若奪下東沙，甚至是更多台灣在南海掌控的島嶼，中國能同時對台灣、美國發出警告，讓他們知道北京（對統一）相當嚴肅。由於進犯東沙並非對台灣發動直接攻勢，未必會驅使美國做出軍事回應。

卡本特解釋，中國國家主席習近平等領導階層能夠合理懷疑美國是否會為幾座小島，甘冒與中國爆發毀滅性戰爭的風險。在他看來，若要為了這點「小事」發動戰爭，美國總統拜登（Joe Biden）政府恐怕很難獲得人民支持，「而這一點中國官員應該也了解」。卡本特呼籲，美國政府應把更多專注力放在中國進犯台灣外島的可能性。

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲中共解放軍。（圖／CFP）

華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security，CNAS）近期也兵棋推演模擬中國進犯東沙島，俘虜500名台灣駐軍、在當地建立軍事哨站的劇本。

兵推發現，中國進犯東沙時，美台難以在不升高危機的狀況下強迫中國撤退。採取更激進的軍事回應可能造成戰事升高，這是美台雙方都希望避免的狀況。而由於中國是經濟強國，美國也難以無限制地制裁。

專家認為，最好的選項就是在中國進犯前先行警告後果，把外島變身「毒蛙」，讓中國在試圖奪島之初就承受軍事、經濟和政治上的慘痛後果。

 

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