　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】刷樂Ｘ聶永真30週年聯名牙刷　極簡控手刀蒐藏

▲▼ 。

【廣編】

圖、文／刷樂提供

「以最極致的心意，打造最溫柔有力的產品」是30年來我們不變的信念。為了讓你擁有不同以往的溫柔體驗，特地在30週年之際，攜手台灣指標級設計師——聶永真，打造「刷樂Shallop 30週年獨家限定款牙刷」，以最濃密的纖柔刷毛，搭配最極簡的設計美學，為大家帶來前所未有的極淨感受！

由國際級設計師聶永真跨界操刀，除去不必要的過多色彩，精心打造心目中無干擾的極簡美學，從刷毛Pantone色系客製到人體工學刷柄設計，為你留下最純粹的厭色生活風格。

結合刷樂獨創的Shallop旋風型刷頭與10倍濃密刷毛，全新聯名款牙刷，能360度有效清潔口腔殘渣與細菌，集中除垢、潔淨更升級。選取毛尖細於0.01mm的高規刷毛，仿氣墊般萬根濃密，觸感如羽毛般輕盈柔順，為你均勻分散齒間壓力。此外，專為潮濕環境研發的突破性無銅片植毛科技，固定刷毛一體成型，不含金屬成分，不只透氣佳、好清洗，更不會有常見的鏽蝕顧慮。

藉刷樂Shallop 30週年紀念，只要於12月底前於任一全台實體通路及電商平台 (限Momo購物網、Pchome24小時購物、Yahoo購物中心、蝦皮24h、東森購物網、小三美日購物網)，凡購買刷樂商品滿249元，上網登錄發票即可抽「刷樂ShallopＸ聶永真 百萬設計周邊及30枚純金紀念幣」。

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
快訊／女立委抹紅選戰對手「中共操盤」　下場出爐
快訊／阿富汗首都連2爆！至少15死　傳槍手闖入軍醫院
驚悚瞬間曝！　女騎士突竄出「遭巴士撞飛」炸火光
快訊／爆和歐弟前妻戀愛ing　陳昊森公司發聲了
東京小丑男「反差陽光照」曝光　女友嫁給別人
女歌手自曝罹乳癌　「噩耗像原子彈炸開」痛哭
保險女業務7年詐5千萬！　EMBA同學看帳單傻眼
萬聖啪迎解封！泡菜妹「爆乳擠屁蛋」露點沒在怕
快訊／防疫旅館驚傳火警！　8消防車狂衝搶滅

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商限定開賣！最新2款日本冰品　「用吸的冰淇淋」爆超濃葡萄香

【廣編】刷樂Ｘ聶永真30週年聯名牙刷　極簡控手刀蒐藏

漁業署長張致盛偕立委邱志偉3度上東森農場賣龍虎斑　王令麟加碼買氣強強滾

上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理

男星吃播頻遭網友攻擊　完美腹肌反擊！網驚：台灣馮迪索？！

超商拿鐵再掀植物奶風潮！營養師提醒想追求健康「原果研磨堅果飲」取代咖啡更好

限時5天！超商「8大咖啡飲品」買1送1　23元爽喝大杯美式

【廣編】召喚維京之心　高原騎士體驗之旅即將啟程

只有1天！頂呱呱「5塊大塊炸雞下殺7折吃」　全門市限量賣

超商最新2款濃郁系甜點！巧克力蛋糕捲切開爆餡　還有邪惡玫瑰塔

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

超商限定開賣！最新2款日本冰品　「用吸的冰淇淋」爆超濃葡萄香

【廣編】刷樂Ｘ聶永真30週年聯名牙刷　極簡控手刀蒐藏

漁業署長張致盛偕立委邱志偉3度上東森農場賣龍虎斑　王令麟加碼買氣強強滾

上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」變出8道美味料理

男星吃播頻遭網友攻擊　完美腹肌反擊！網驚：台灣馮迪索？！

超商拿鐵再掀植物奶風潮！營養師提醒想追求健康「原果研磨堅果飲」取代咖啡更好

限時5天！超商「8大咖啡飲品」買1送1　23元爽喝大杯美式

【廣編】召喚維京之心　高原騎士體驗之旅即將啟程

只有1天！頂呱呱「5塊大塊炸雞下殺7折吃」　全門市限量賣

超商最新2款濃郁系甜點！巧克力蛋糕捲切開爆餡　還有邪惡玫瑰塔

「當年怎麼羞辱國民黨的？」　趙少康：力阻萊劑的民進黨哪去了？

MLB運彩分析／勇士vs太空人　勇士牛棚陣滿血回歸推小分

全智賢出道24年7部韓劇必追！《來自星星的你》、《藍色大海》都是經典

快訊／立委賴惠員抹紅選戰對手「中共操盤」　判刑4月褫奪公權1年

即／阿富汗首都連2爆至少15死34傷　傳武裝份子闖入軍醫院

夜響敲門聲　她往防盜貓眼一看「左眼被射爆」謎樣槍手逃亡中

快訊／城中城2局長請辭！高市府公布新人事　由他轉任工務局長

「象魔力不錯喔」　餅總：呂彥青高階版

睽違4年重返台籃舞台　簡肇熠：最想對決同學胡瓏貿

Galaxy S22外觀曝！延續S21外型特徵　最快明年1月發布

消費熱門新聞

限時5天！超商「8大咖啡飲品」買1送1

男星完美腹肌反擊！網驚：台灣馮迪索？！

只有1天！頂呱呱5塊炸雞7折吃

超商最新咖啡飲品加了整包阿華田

超商「咖啡買1送1」剩2天！

6大速食店最新優惠懶人包

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

超商最新「巧克力蛋糕捲」切開爆餡

超商麵包人氣王限時加10元多一件

超商拿鐵再掀植物奶風潮

只有3天！超商冰燕麥拿鐵買1送1

上午訂下午到！開箱「熊媽媽蔬菜箱」

剛補貨就賣光！美式賣場暖暖包又沒了

家樂福限量十倍券　放大振興優惠

更多熱門

相關新聞

14歲男腹痛　吞16根牙刷+鐵釘

14歲男腹痛　吞16根牙刷+鐵釘

印度北方邦一名14歲少年近來因為腹部劇痛送醫，檢查發現肚中竟然藏有多樣異物，最後動手術取出16支牙刷和1根7.6公分長鐵釘，更令人意外的是，其實爸媽一直知情，甚至還鼓勵他吞下這些東西「驅邪」。

百靈電動牙刷4990元→2990元

百靈電動牙刷4990元→2990元

跟著邰哥　探訪「六龜合唱團」背後暖心故事

跟著邰哥　探訪「六龜合唱團」背後暖心故事

即／男持「磨尖牙刷柄」闖診所　護理師兒遭劃傷

即／男持「磨尖牙刷柄」闖診所　護理師兒遭劃傷

人妻刷牙丈夫講笑話　手一滑把牙刷吞進胃

人妻刷牙丈夫講笑話　手一滑把牙刷吞進胃

關鍵字：

刷樂聶永真牙刷

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

最後一抽國旅券！「有2組號碼」莫名崩潰

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面