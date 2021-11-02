【廣編】刷樂Ｘ聶永真30週年聯名牙刷　極簡控手刀蒐藏

【廣編】

圖、文／刷樂提供

「以最極致的心意，打造最溫柔有力的產品」是30年來我們不變的信念。為了讓你擁有不同以往的溫柔體驗，特地在30週年之際，攜手台灣指標級設計師——聶永真，打造「刷樂Shallop 30週年獨家限定款牙刷」，以最濃密的纖柔刷毛，搭配最極簡的設計美學，為大家帶來前所未有的極淨感受！

由國際級設計師聶永真跨界操刀，除去不必要的過多色彩，精心打造心目中無干擾的極簡美學，從刷毛Pantone色系客製到人體工學刷柄設計，為你留下最純粹的厭色生活風格。

結合刷樂獨創的Shallop旋風型刷頭與10倍濃密刷毛，全新聯名款牙刷，能360度有效清潔口腔殘渣與細菌，集中除垢、潔淨更升級。選取毛尖細於0.01mm的高規刷毛，仿氣墊般萬根濃密，觸感如羽毛般輕盈柔順，為你均勻分散齒間壓力。此外，專為潮濕環境研發的突破性無銅片植毛科技，固定刷毛一體成型，不含金屬成分，不只透氣佳、好清洗，更不會有常見的鏽蝕顧慮。

藉刷樂Shallop 30週年紀念，只要於12月底前於任一全台實體通路及電商平台 (限Momo購物網、Pchome24小時購物、Yahoo購物中心、蝦皮24h、東森購物網、小三美日購物網)，凡購買刷樂商品滿249元，上網登錄發票即可抽「刷樂ShallopＸ聶永真 百萬設計周邊及30枚純金紀念幣」。