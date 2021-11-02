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海上出現神秘黑洞！　網友查Google地圖嚇呆：是地底入口

▲▼有網友在Google地圖發現一個神秘黑洞，意外掀起討論熱潮。（圖／翻攝自網路）

▲有網友在Google地圖發現一個神秘黑洞，意外掀起討論熱潮。（圖／翻攝自網路）

記者葉睿涵／綜合報導

網友Kokoblocks最近在搜索Google地圖時，意外發現一個「神秘黑洞」，卻一直找不到黑洞的確切位置與地名，於是便po上外國論壇Reddit詢問網友意見，沒想到竟意外掀起眾人熱議。

綜合《商業內幕》與《獨立報》報導，Kokoblocks在上週發現Google地圖的某片海洋上，竟有著一個黑洞，不過這個「神秘黑洞」一點也不像一座島，讓他猜不透黑洞究竟坐落何處，於是，他將照片po上Reddit，請求廣大網友為他解答。

照片曝光後立刻在Reddit掀起討論熱潮。有網友認為，該區域直接被屏蔽，看起來像是被審查了，因此當地很有可能是個秘密軍事基地，因為Google過去經常將軍事基地或監獄的畫面打上馬賽克，以避免當地的地理位置和地形被洩露。

有網友開玩笑表示，這可能是美國電視劇《LOST檔案》裡面通往地球內部的入口；不過也有網友認為，「黑洞」是自然形成的。一位教授指出，「這可能是個地下火山，熔岩覆蓋了整座島嶼，讓它的表面看起來是黑色的。」網友推測，黑洞可能是距離澳洲2280公里的無人環礁「Vostok」。

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