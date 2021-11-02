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台灣民意／台灣人變煮熟青蛙？　47.6%民眾認沒做好武力犯台準備

▲▼台灣民意基金會2日公布「兩岸軍事危機下的台灣民意」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

近期共機頻繁擾台，引發國際關切，台灣民意基金會2日公布「兩岸軍事危機下的台灣民意」最新民調，結果顯示，有47.6%民眾認為蔡政府面對中共可能武力犯台，並未做好準備，另有43.7%民眾認為準備充分，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣人對國軍防衛台灣的能力看法嚴重分歧，但絕大多數人不擔心兩岸開戰，「台灣人已經變成被煮熟的青蛙了嗎？」

根據民調結果，當被問及「面對中共可能武力犯台，一般說來，您覺得蔡英文政府是否已經做好充分準備（包括軍事的與非軍事的）？」結果發現，43.7％民眾認為充分、47.6％認為不充分，8.7％沒意見、不知道或拒答；另對「如果中共明天武力犯台，您對國軍有效防衛台灣的能力，有沒有信心？」48.4％民眾表示有信心、46.8％表示沒有信心。

游盈隆分析，比較最近兩次類似的調查，相隔約13個月，台灣人對國軍有效防衛台灣能力的信心模式基本上幾乎沒有改變：當中共發動對台戰爭，台灣人對國軍防衛台灣的能力，看法嚴重分歧，儘管有信心者略多於沒信心者，但有信心者並未達全國成年人的一半，這不只是一個嚴重的問題，而且是一個重複出現的問題。

此外，當被問及「中共遲早會出兵攻打台灣」，64.3%民眾表示不同意、28.1表示同意；對於「美國出兵協防台灣的可能性」，65%民眾表示可能、28.5%表示不可能；對於「日本出兵協防台灣的可能性」，則有58%民眾表示可能、35.2%表示不可。

民調也顯示，當被問及是否認同「兩岸戰爭恐無法避免，一旦開戰，台灣內部親中勢力會作怪，不團結對外，是一大問題」，54.5%民眾表示同意、36.5%表示不同意；游盈隆說，即便10月有高達680架次中共軍機侵入台灣防空識別區，台灣人依然正常過日子，絕大多數人不擔心兩岸有開戰的一天，台灣人這麼清清楚楚的民意反應，是否合理？台灣人為何如此麻木不仁？台灣人神經為何這麼大條？台灣人已經變成「被煮熟的青蛙」了嗎？

游盈隆也指出3點隱憂稱，台灣社會只有不到一半的成年人對國軍有效防衛台灣的能力有信心，而且沒有信心者只比有信心者差1.6個百分點，這無疑是一個嚴重信心危機；如果兩岸開戰，5成5基本上同意台灣內部親中勢力可能是一大問題，同時，有高達3成的人非常同意，這透露了台灣社會內部存在一個既廣且深的憂慮，擔心兩岸一旦開戰，島內親中勢力的動向會造成島內難以解決的問題與困擾，這既是一個歷史殘留的問題，也是一個活生生的現實政治問題。

游盈隆表示，面對中共可能武力犯台，多數台灣成年人不認為蔡政府已經做好充分準備，尤其是年輕、高教育程度公民之間，這樣的認知很普遍，總統蔡英文應誠實地向全體國民清楚說明台灣所面臨的真實威脅，政府正如何面對及因應這項威脅，以及處理這項威脅可能需付出的犧牲與代價，但很持平地說，蔡總統及其執政團隊幾乎沒做這件事，以致於大多數國人滋生「面對中共可能武力犯台，蔡政府並沒做好充分準備」的不幸結論。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是2021年10月18至20日；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1075人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▲▼台灣民意基金會2日公布「兩岸軍事危機下的台灣民意」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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