80元「辦桌等級」豪華便當！4種主菜含九孔、雞佛　網暴動求地點

▲辦桌等級便當80元。（圖／翻攝自爆廢公社公開版，下同）



記者黃可昀／綜合報導

現在物價越來越貴，一個便當動輒破百元，不過竟然還有80元的海陸便當，每天都有滿滿的鮮蝦、炸雞，甚至還出現過雞佛、九孔等豪華菜色，重點是還百元有找，不禁讓人懷疑老闆到底有沒有賺！

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▲便當還有雞佛。



一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，感覺老闆賣便當是「賣爽的」，這家店沒有固定的菜單，一律便當80元，當日菜色由老闆決定，「連續買一個禮拜讓我驚訝的是每天都不一樣的菜色」，但無論是什麼便當一定都是滿到蓋不起來，第一天有炸雞、炸魚排、鮮蝦、中卷等，等同於4種主菜，而且份量都是塞好塞滿不手軟。

▲便當竟出現九孔。



原PO連續買了一周發現，不是只有第一天這麼豐盛，隔天便當照樣有鮮蝦、炸魚等等，最特別的是其中一天還出現「雞佛」，甚至還出現九孔，最讓他訝異的還是「這樣賣80元」，忍不住開口問老闆「你這樣賣便當會賺嗎？」想不到對方回應「賺不賺無所謂」，開便當店只是為了讓附近學生、工人能夠吃飽吃得過癮，聽完不得不佩服老闆的善良大器。

網友全激動地跪求地點，「好東西要與大家分享地點在哪裡」、「我就問地址呢」、「反正這種佛心不會在北部」、「這是辦桌吧」、「這個應該要去美食公社曝光他啊！！！！」、「求店名我也想去用台幣教訓他」、「這老闆瘋了嗎？是180差不多啦」、「好扯喔==太彿了吧」、「太過份了，破壞業內的行情價，叫便當店怎樣生存下去，我有需要去現場查勘，請地址在那裡，店名叫什麼？」

▼每天都是海陸全餐。

