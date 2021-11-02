醫師最想和誰結婚？她公開「媽寶聯絡簿」　最熱門是「這1科」

▲醫師公會月刊裡徵婚對象最受歡迎的職業是牙醫。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣醫界月刊竟然有這種內容！想不到醫師公會月刊的最後一頁竟成了「徵婚板」，有醫師開玩笑地表示，這根本是「媽寶聯絡簿」。

臉書粉絲團「美到沒朋友 Très Jolie」昨（1）日在粉專上分享醫師公會月刊的「會員服務廣告」，沒想到竟是一整排的「徵婚啟事」，讓粉專笑稱，「醫師公會的月刊根本媽寶聯絡簿」。

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徵婚內容包括：

1.71年次女醫師，秀外慧中，誠徵品優體健具責任感未婚男醫為友，留南部發展佳，請電XXX黃小姐。

2.83年次北部開業醫師之女，單純貌佳，誠徵醫師、牙醫為婚友，請電XXX。

3.開業醫之子，73年次國中老師師大碩畢，徵適齡醫師老師為婚友，電XXX陳太太。

4.父母醫師之女84年次國立醫畢，品學兼優喜旅遊美術，徵79年次後品善良陽光醫師（中部）請電XXX。

5.會員之子牙醫師34歲忠厚貌端正，境優；徵有緣牙醫或正職淑女為婚友，請電或簡訊XXX。

6.醫師之女80年次牙醫師，溫柔幽默，氣質佳。徵有緣醫或牙醫師為婚友，請電或簡訊XXX。

值得注意的是，上述的徵婚啟事中，幾乎都是本人是醫師，或父母是醫師，而徵婚對象的指定職業最受歡迎的是牙醫、再來會要求是醫師、第三則是老師或「正職淑女」。

貼文一出引起熱議，網友們也紛紛留言表示，「正港門當戶對捏」、「我在其他刊物看過類似的徵求，真是奇葩文，共同點都是要找醫師、教師或公務員」、「每期台灣醫界最期待就這塊，超有娛樂性的」、「台灣醫界就這頁最好看了，這根本是「布魯斯威利是鬼」等級的爆雷啊」、「10年前看到就覺得不可思議，沒想到現在還有，每個月都有特別的可以持續追蹤」。

不過也有網友不太認同爸媽這樣幫孩子列出徵婚條件，「醫生都很忙，再娶一個或再嫁一個也是醫生的，其實不是好選擇」、「應該是寶媽寶爸通訊錄～小孩不一定知道爸媽在做這種事吧，也可能是無法阻止他們」、「為什麼一定要婚啊？尤其女生，單身不香嗎？不用生小孩伺候老公及當媳婦，怎樣看，單身女都更有人權」、「這都是那些父母幫自己小孩刊登的吧，還都先強調父母職業身分，是有多高貴，境優是說家境優渥嗎？還有醫生世家就要小孩也要找門當戶對的對象嗎？？？少點親情勒索吧」。

還有網友整個歪樓，「柯文哲是醫師，在台大教書，又是公務人員和教師，根本是健達出奇蛋欸」、「每個月我們科的醫生也會邊看邊笑咧」。