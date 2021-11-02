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只有1天！頂呱呱「5塊大塊炸雞下殺7折吃」　全門市限量賣

▲▼頂呱呱推「五五雞」優惠。（圖／業者提供）

▲頂呱呱最新「五五雞」優惠快閃1天登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不是1斤雞了！台灣本土速食品牌「頂呱呱」宣布推出全新優惠「五五雞」，整整5塊原味炸雞直接下殺7折，11月4日限時1天登場，每門市數量有限，售完為止，炸雞控絕對不能錯過。另，拿坡里至11月30日前也有買義式雞腿桶送8隻義式二節翅，通通要吃爆。

▲▼頂呱呱推「五五雞」優惠。（圖／業者提供）

▲5塊大塊原味炸雞下殺7折吃。

頂呱呱最新「五五雞」快閃活動來了，11月4日限時1天「5塊大塊原味炸雞下殺7折」，頂呱呱大塊原味炸雞採用秘製醃漬後下鍋油炸，大口咬下香氣狂噴，而現在這罪惡炸雞只要用190元就能吃到，全台門市準時開賣，每人限購2份，數量有限、售完為止，提醒僅限門市購買不接受電話預訂。

▲▼拿坡里買8送8。（圖／業者提供）

▲拿坡里至11月30日前推買8送8。

另，拿坡里至11月30日前推凡購買義式雞腿桶（內含8隻雞腿）就送8隻義式二節翅，雞腿、雞翅直接一次滿足，且義式二節翅只送不賣，而必勝客在11月29日前也祭出上班日限定「買1送1」優惠，每周的上班日（周一至周五）只要購買紙包筆管麵即可免費再吃夏威夷個人比薩1個，雙主餐一次滿足。

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