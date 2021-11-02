高雄地下托嬰中心爆收托15嬰！稽查員慘遭門夾擊　家長還繼續送

▲高市社會局查獲未立案托嬰中心，社工員詢問現場工作人員收托情況。（圖／高雄市社會局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府社會局接獲民眾檢舉，小港區隱藏某未立案托嬰中心，社工前往稽查時遭工作人員拒絕，還遭關門夾傷手掌，社工後續在家長接回幼兒時突襲，確認總收托人數為15名幼兒。社會局表示，該托嬰中心三度違法加重處分， 累犯裁處30萬元並公告姓名。

▲社工稽查未立案托嬰中心慘遭夾傷手。（圖／記者賴文萱翻攝）

位於小港區某建築物，在上下學時間，經常看到有家長接送孩童進出，但建築物上並沒有懸掛任何招牌。社會局安排社工前往現場稽查，但遭工作人員拒絕並在關門中夾傷社工手掌。社工立即通報小港分局支援，才得以進入該建築物。

▲社會局查獲未立案托嬰中心，社工員駐點等待家長並告知狀況。（圖／高雄市社會局提供）

由於工作人員不願透露收托孩童人數，社工當日接續突襲，等待家長接回幼兒時，一一登記孩童姓名，確認收托總人數為15人。

社會局當場告知該負責人不可再持續收托，也告知每一位家長，這是未立案的場所，為了孩子安全不得再送托。但該場域1日再被查獲仍持續收托13名幼兒，目前社工已駐點，正式發通知單給家長並簽名確認不會再送托。社會局對於該未立案托嬰中心進行裁處，處罰鍰30萬元並公告姓名。

▲社會局查獲未立案托嬰中心，社工員駐點等待家長並告知狀況。（圖／高雄市社會局提供）

今（2）日社工也持續到現場稽查，遏止該中心繼續違法情事。社會局表示，送托孩子一定要先確認是否為立案的托嬰中心，環境、衛生、飲食和托育人員是否合格都得列入考量重點，才能讓孩子健康成長，家長更放心。對於未立案卻非法營業的托嬰中心，也必定強力執法，絕不寬貸。